APROACH Y PUTT

Torneo Anual de Golf de Estrella del Mar

Martín Narváez García

02/02/2021 | 12:08 AM

FORE._ Buenos días, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana, entre los que mencionamos el tremendo éxito del Torneo Anual de Golf de Estrella del Mar que reunió a más de 230 jugadores… y ¿la pandemia, qué ondas?....

ESTRELLA BENEFICA. – Finalmente los organizadores del torneo anual de Estrella del Mar se apuntaron un éxito rotundo al conseguir que más de 230 jugadores se dieran cita en el precioso campo de Isla de La Piedra. Los que nos apuntamos, la verdad que disfrutamos un campo que invita a jugar, pero al final de cuentas, terminamos con dos lesiones en nuestro físico. Una de ellas en el hombro derecho que nos “tronó” en un aproach, y la otra de las lesiones es que nos venimos con las manos vacías porque la verdad que no pudimos desarrollar lo nuestro, otra vez será, y ahí estaremos el año que entra, primero Diosito…

Los ganadores de las categorías fueron en orden descendente, en Campeonato Carlos de Femex, Isaac Oliver y Diego medina, en la AA Juan Lichter, Julio Correa y Daniel Torres, en la A Robbie Swindell, Adrián Aún y Agustín Saracho, en la B Juan José del Valle, Popo Pardo y Andrés Hernández, en la C Alejandro Hemke, Sebastián de Nicolás y Mario Córdova, en la D Ricardo Larios, Jorge Rosas y Francisco Ramírez, en la seniors Alberto Gómez, Ernesto Felton y Mike Theal y en Damas, Martha de la Fuente, Lulú de Higuera y Mónica Hassaf.

Como se puede apreciar, pocos mazatlecos en la premiación porque la invasión de jugadores de la Laguna, Jalisco, Edomex, Sinaloa y de varios lugares más, fue total y la verdad, nos quedamos asombrados de la respuesta de dichos jugadores, como que en sus sitios de origen están cerrados los campos y por ello es que buscan un lugarcito para emigrar. Cuidado con eso… aunque, de hecho, Mazatlán permanece blindado en el beneficio de la salud de los mazatlecos…

Por lo que corresponde a las mejores aproximaciones, en la próxima lo comentaremos, pero en el tema de hole in one, una vez más las unidades de lujo se regresaron a la agencia al no registrarse alguno en los dos días de competencia…para la próxima…

HOLE IN ONE. – El sábado anterior en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, el doctor Arturo Santander realizó la máxima proeza del golf, un hole in one…

El doctor ha andado muy atinado últimamente porque es la segunda ocasión que lo realiza en las mismas instalaciones en poco menos de dos meses, el anterior fue en el hoyo 14 a una distancia de 100 yardas.

En esta ocasión sucedió en el hoyo 5 a una distancia de 125 yardas. Sus compañeros de juego fueron Matías Garzón, Salvador Díaz, Félix Rochín y Juan Aguirre.

Felicidades doctor, nos debes el festejo… ya que al final de los 18 hoyos de recorrido, los brindis no se hicieron esperar…

EL CID AMISTOSO. – Este sábado y domingo se efectuará un torneo denominado de la Amistad en el que se congregarán parejas de jugadores en diferentes categorías, un total de cinco que participarán mediante el sistema a gogó bola baja con sus correspondientes hándicaps.

La convocatoria fue dada a conocer oportunamente, de tal manera que se tiene una buena cantidad de parejas ya listos para entrarle al reparto de los premios, interesantes a cual más.

El sábado se inician las hostilidades por escopetazo a partir de las 9 de la mañana para concluir con el mismo horario, el domingo 7. Un buen evento en el que se pone de manifiesto el afán por conseguir la camaradería entre los asistentes.

Y los links de El Cid, en perfectas condiciones como para que los jugadores tengan buenas rondas y que se reflejarán indudablemente en los scores, además de que se hará más divertido por el hecho de jugar en parejas.

Por allá nos vemos, a partir del sábado y en este espacio, la próxima semana, primero Diosito. Una vez más, nuestra recomendación es que se cuide, hay muchos casos y la verdad lamentaríamos que alguno de nuestros lectores padeciera el terrible virus que nos acecha. ¡Nada nos cuesta cuidarnos!!!!!.

Y hasta la próxima…