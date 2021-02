Aprueba Cabildo avance financiero de último trimestre de 2020; gastos suben casi el doble en diciembre

Los montos más significativos en el documento, del cual Noroeste posee una copia, son en gasto de materiales, combustible, alimentos y pago de publicidad

José Abraham Sanz

Los Regidores del Cabildo de Culiacán aprobaron hoy sesión el avance del último trimestre de 2020, en el que se puede observar un marcado incremento en gastos y pagos por servicios, sobre todo en el mes de diciembre.

El rubro global de Materiales y suministros cerró con números de más de 109 millones de pesos en el trimestre, 48 millones gastados en diciembre; y Servicios generales cerró con 232 millones el trimestre, después de un diciembre con 99.2 millones de pesos facturados.

Los casos en que los gastos e incrementan casi el doble son el de Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, cuyos gastos fueron entre 500 y 600 mil durante los meses octubre y noviembre y se fueron hasta los 1.2 millones de pesos en diciembre; en todo el año, el gasto de este rubro fue de 10.1 millones de pesos.

Alimentos y utensilios tuvo un gasto de 1.3 millones de pesos en el último semestre, y tuvo sus picos más altos en octubre, con más de 511 mil pesos, y 497 mil en diciembre, mientras que en Materiales y artículos de construcción y de reparación, los gastos comunes mensuales eran de entre 13.5 y 15 millones de pesos y en diciembre se fuero hasta 22.3 millones de pesos, casi la mitad de sumaron de los 50.9 millones de pesos en todo el trimestre.

En el caso de la cuenta de Combustibles, lubricantes y aditivos, ésta registró más de 16.4 millones de pesos en octubre, 11.1 millones de pesos en noviembre y diciembre cerró hasta los 22.1 millones de pesos. En todo el trimestre el gasto fue de 49.7 millones de pesos y 171.6 millones de pesos en todo el año.

Mientras que en Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos se fueron de 133 mil a casi cuatro millones de pesos entre noviembre y diciembre. En todo el trimestre, el gasto de este rubro fue de 4 millones 27 mil 554 pesos, la mitad de todo lo gastado en el año, que fue de casi 8.3 millones de pesos.

La cuenta pública se aprobó por mayoría, sin embargo hubo un voto en contra y dos abstenciones, una de ellas del regidor panista Eusebio Telles Molina.

“Hay rubros que cuestionamos, por ejemplo el tema del combustible y nos manifestaban que hay un gasto de operación, por ejemplo en el tema de seguridad, se incrementa porque hay operativos, hay obras que se están cerrando al final de año y que requieren más gasto; sin duda el que sea el doble, pues prende un poco rojo”, señaló Telles Molina.

“A mí lo que me llamó la atención, de la cuenta pública, particularmente de todo el año, ha sido que no ha estado enfocada en la prioridad que debemos de tener en la atención del Covid; a mí de mi parte, yo he estado pendiente de aquellas acciones que el Alcalde ha emprendido, que han tenido pocos resultados y que han generado un gasto, entonces hay rubros que están transparentes, pero que a final de cuentas, la dirección del gasto no está enfocada en aquellas necesidades prioritarias”.