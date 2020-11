Aprueba Cabildo de Escuinapa descuento de casi $2 millones en multas y recargos a firma cervecera; regidores cuestionan

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Cabildo aprobó por mayoría un descuento de casi 2 millones de pesos por multas y recargos en revalidación de licencias a una empresa cervecera.

“Propongo una mesa de trabajo, por la procedencia de la solicitud, dichas licencias al parecer pertenecen a Luz Elena Navarro”, dijo la regidora Mayra Andrade Padilla.

Esto porque presuntamente estas licencias están en un litigio judicial, por lo que era necesario verificar bien la situación, para poder determinar el condonar multas y recargos.

La empresa que debería pagar 3 millones 825 mil 858 pesos, fue "perdonada" del pago de un millón 877 mil 138 mil pesos al determinarse un descuento del 100 por ciento en multas y recargos, por lo que solo pagará 1 millón 938 mil 720 pesos.

El punto fue cuestionado por regidores y la Sindica Procuradora Olivia Santibáñez, quienes señalaron no negarse a que se otorgaran descuentos, pero en el orden del día no se hablaba del porcentaje y en la votación se determinó que fuera del 100 por ciento.

El secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, indicó que las licencias ya están a nombre de César Vega, que es un empresario de Elota, por lo que no se tenían problemas.

Los regidores indicaron que en momentos en que la situación económica de la Comuna está difícil, debía pensarse bien en los descuentos que se hacían, pues se requieren los ingresos propios.

“Es un Impuesto Municipal la revalidación de licencias, es un beneficio a un contribuyente que hizo la solicitud, aquí nada más quedará claro, que quede fijado si nos vamos por el 50 o el 100 por ciento de descuento, que quede en el acta”, solicitó el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

El regidor del PRI, Santos Gómez Sánchez, indicó que el punto no venía marcado con esas especificaciones en el orden del día, por lo tanto, carecía de validez al estar fuera de reglamento.

“Tenía años sin pagar porque nadie lo había ajustado, en este gobierno el departamento de cobranza está haciendo su trabajo”, dijo el Alcalde Emmett Soto Grave.

La Síndica Procuradora Olivia Santibáñez manifestó que los negocios de alcohol no pierden, por lo que debería pagar lo que corresponde, con un 50 por ciento de descuentos en multas y recargos, pagaría alrededor de un millón de pesos, pero con el 100 por ciento de condonación eran casi 2 millones, cuando el municipio requiere recursos.

A lo que el secretario señaló que alrededor del 80 por ciento de las licencias que maneja la empresa cervecera, no están siendo trabajadas y lo que se intentaba con este descuento era motivar a que se hicieran los pagos de este impuesto.

“Si opera o no, no es nuestro problema, para no caer fuera de la legalidad se tenía que haber marcado el punto en los puntos marcados en el acta, donde se habla de condonación de recargos y multas pero no de cuánto”, añadió el regidor del PRI, Santos Gómez Sánchez.

La regidora de Morena, Martha Elena López Corona, considero que si se tenía que hacer un descuento éste debía ser solo del 50 por ciento por la necesidad de ingresos propios que se tienen.

“Son cuatro años (de condonación) con un descuento del cien por ciento, cuatro años de negocio que ellos sí tuvieron ganancia, están pregonando que entre dinero al municipio y le hacen un ‘descuentazo’ del cien por ciento, no se vale”, replicó la Síndica Procuradora.

El Alcalde Emmett Soto Grave manifestó que el empresario solo pagará lo justo, pues tal vez antes no le gustaron los gobiernos que estaban para pagar y ahora se le está invitando a pagar solo lo justo.

Al empresario se le dará un plazo de 10 días hábiles para cubrir el impuesto de revalidación de licencias, si no lo hiciera, entonces no tendrá validez la decisión tomada en Cabildo.

Con 6 votos a favor y 5 en contra, el punto fue aprobado por mayoría, para hacer un descuento del 100 por ciento en multas y recargos a la empresa cervecera.