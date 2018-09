Aprueba Cabildo de Guasave convenio para saldar deuda con Paguitos

Exigen regidores que se castigue a Armando Leyson, Angelina Morales, Claudia Beltrán, y Felipe García, Alcalde, Tesorera, directora de Recursos Humanos y Secretario del Ayuntamiento de la administración anterior en la que se dio la retención de estos recursos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Por unanimidad los integrantes del Cabildo aprobaron la autorización para la firma de un convenio con el que el Ayuntamiento saldará en parcialidades a la empresa Consupago S. A. de C. V. (Paguitos) una deuda por 33 millones 012 mil 532 pesos, producto de retenciones hechas a empleados de la Comuna que no fueron enteradas a esta sociedad financiera durante la administración anterior.

Al leer el dictamen emitido por las comisiones unidas de Gobernación y Hacienda, el Regidor Marco Antonio Ramírez Armenta explicó que este convenio se deriva después de que el Municipio perdiera un juicio ordinario mercantil y un juez los condenara a pagar.

“Con fecha 10 de marzo de 2017 se condenó al Ayuntamiento a pago de las prestaciones reclamadas por el expediente 764/2016 por el juzgado quincuagésimo segundo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, dijo, “con fecha 6 de agosto de 2018 se confirmó la sentencia recurrida y se condenó al Ayuntamiento a pagar a la actora retenciones efectuadas a los trabajadores por el importe de 30 millones 533 mil 229 pesos, más 2 millones 4479 mil 298 pesos en intereses y gastos administrativos”.

El edil agregó que, ante este fallo, es necesario establecer un convenio de pagos parciales a favor de Consupago.

“Firmado el convenio y a partir del primero de octubre de 2018 durante los 24 meses siguientes contando el inicio pagará 550 mil 209 pesos; a partir del primero de octubre de 2020 y durante los 17 meses siguientes pagará un millón 100 mil 417 pesos, y un último pago de un millón 100 mil 247 pesos”, expresó.

Después de la lectura del dictamen, la Regidora del PRI, Adriana Valenzuela García, dijo que a raíz de este tema el Municipio fue observado por la Auditoría Superior del Estado y además la Sindicatura de Procuración inició un procedimiento de responsabilidades administrativas y presentó una denuncia ante la Unidad Integral del Ministerio Público.

“Quiero pedir por medio de esta tribuna al Síndico Procurador que es importantísimo agilizar las diligencias de este procedimiento administrativo y quiero exhortar a la Unidad Integral del Ministerio Público a que realice el fallo correspondiente y finiquite este expediente, ya que es importante castigar a los funcionarios públicos que hoy están demandados por ser objeto de estos 30 millones y fracción de pesos”, expresó.

Valenzuela García responsabilizó de este tema al ex Alcalde Armando Leyson Castro, a la ex Tesorera Angelina Morales León; Claudia Leticia Beltrán Castro, ex directora de Recursos Humanos, y al ex Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús García Cervantes.

La Regidora del PAS, Karla Susana Espinoza Ruelas, y el coordinador del PAN, Noé Molina Ortiz, respaldaron los comentarios de la edil del PRI, pero este último agregó que también se debe exhortar a la Fiscalía General del Estado a dar respuesta a las demandas que en la administración de Leyson Castro se interpusieron contra funcionarios priistas de un trienio anterior, por desvío de recursos.