Aprueba Comisión del Congreso del Estado dictamen para que Eldorado y Juan José Ríos sean municipios

Este viernes se realizará la discusión y votación para saber si se aprueba la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos en Sinaloa

América Armenta

Que Eldorado y Juan José Ríos sean nuevos municipios, se aprobó por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en Congreso de Sinaloa.

Sin embargo, al interior de la comisión surgieron diferencias, por lo que no fueron aprobados por unanimidad, teniendo el voto particular con observaciones de la legisladora Ana Cecilia Moreno Romero, del PRI, mientras que Victoria Sánchez Peña y Flora Isela Miranda Leal, consideraron que no había condiciones y fue poco tiempo para analizar y discutir los dictámenes.

El día de mañana, viernes 19 de febrero, el Pleno discutirá y votará el decreto a favor de la municipalización de esta sindicatura, para su aprobación se requiere que dos terceras partes de los diputados y diputadas voten a favor del dictamen y la decisión deberá ser ratificada por la mayoría de los ayuntamientos.

Ambos municipios, de ser aprobados en el Pleno, empezarán a funcionar con todos los efectos legales correspondientes el día primero de noviembre del año 2024.

Eduardo Ramírez Patiño, encargado del departamento Jurídico del Congreso del Estado, se encargó de explicar el proceso y cómo estas sindicaturas califican para ser municipios, gracias a estudios de economía y territorio, además de la consulta realizada y datos solicitados al INEGI.

El 1 de marzo del 2020, en Eldorado, en la consulta se instalaron 30 casillas, en 23 localidades que en total suman 42 boletas electrónicas. Cada boleta tiene capacidad para recibir 999 votos, aceptando la mayoría de la ciudadanía que se convirtiera en municipio.

La consulta realizada el 15 de marzo en Juan José Ríos, tuvo una participación de 7 mil 624 ciudadanos y ciudadanas, entre quienes 7 mil 503 aceptaron que se convierta en municipio.

Las valoraciones para dictaminar, abundó el jurídico, son de carácter jurídico, económico y social, además de oportunidad institucional y legal, para que en su caso, inicie funciones el municipio correspondiente.

En el dictamen se toma en cuenta una iniciativa presentada por Jesus Jaime Fuentes Román y Fernando Germán Montoya, ciudadanos integrantes de la coordinadora ciudadana municipalización de Juan José Ríos. Sin aminorar que en otras legislaturas han llegado otras iniciativas.

El Congreso del Estado en el Artículo 43 de la Constitución local establece cuáles son las facultades de este poder y en lo particular en la fracción 7ma se establece la creación de nuevos municipios en los incisos A y B vienen los requisitos para la creación de municipios, tomando en cuenta para ello que cada región que pretende erigirse como municipio tenga cuando menos 30 mil habitantes y en segundo lugar del mismo inciso se establece como requisito la mayoría de los ciudadanos estén de acuerdo, lo cual cumplen Juan José Ríos y Eldorado.

La secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, Ana Cecilia Moreno Romero, emitió un voto particular en contra de la creación del municipio Juan José Ríos, argumentando que podría no reunir los requisitos, como la población necesaria, por la falta de actualización de las estadísticas de ello, así como inconformidades que pueden darse por los municipios a los que se le quitaría territorio y ciudadanía para crear uno nuevo.

Los argumentos de Moreno Romero para ambos municipios coincidían, como el hecho de que fue una parte no representativa de la población la que acudió a la consulta realizada por el Congreso en las sindicaturas.

Victoria Sánchez Peña, de Morena, dijo que quedan preguntas en el aire y que no hay elementos suficientes para votar a favor, por falta de tiempo para hacer un análisis de Juan José Ríos y Eldorado, pero que no se le entregaron en tiempo y forma, acusó, a las y los integrantes de la comisión dictaminadora.

Flora Isela Miranda Leal, también de Morena, pidió que la discusión fuera presencial para evitar malinterpretaciones sobre la aprobación o no del dictamen, pero la discusión y votación no se aplazó, de ahí el resultado de que ambos dictámenes de aprobaran, pero no con el voto afirmativo de todas y todos los miembros de la comisión dictaminadora.

Juan José Ríos

El decreto de Juan José Ríos estipula que se aprueba la creación del municipio con el territorio jurisdiccional que actualmente tiene la Sindicatura de Juan José Ríos y la Localidad de El Cerro Cabezón, pertenecientes al Municipio de Guasave.

La porción de la ciudad de Juan José Ríos y las localidades de Bachoco II y Ejido Cerro Cabezón que actualmente pertenecen al Municipio de Ahome.

Las localidades de Agua de las Arenas y Tres Garantías que actualmente pertenecen al Municipio de El Fuerte; y la localidad de El Amapal que actualmente pertenece al Municipio de Sinaloa.

La cabecera del Municipio será la ciudad de Juan José Ríos. El Municipio de Juan José Ríos se dividirá política y administrativamente en cuatro Sindicaturas y sus respectivas Comisarías:

Sindicatura Central, cuya cabecera será la Ciudad de Juan José Ríos, con las Comisarías de Poblado Campo 38, Ejido Campo 38 y Héroes Mexicanos.

Sindicatura de Bachoco, cuya cabecera será la Localidad de Bachoco, con las Comisarías de Bachoco II (con las Localidades de Ejido Cerro Cabezón y Carricitos) y Guayparime.

Sindicatura de El Cerro Cabezón, con cabecera en El Cerro Cabezón.

Sindicatura de Tres Garantías, cuya cabecera será la Localidad de Tres Garantías, con las Comisarías de Agua de las Arenas y El Amapal.

Eldorado

El Municipio de Eldorado tiene una extensión territorial de 586.56 km2, conservará la extensión y límites que hasta ahora ha tenido la Sindicatura de Eldorado.

La cabecera del Municipio será la localidad de Eldorado. Se dividirá política y administrativamente en cuatro Sindicaturas y sus respectivas Comisarías:

Sindicatura Central, cuya cabecera será la localidad de Eldorado, con las Comisarías de San Diego, La Mojonera, La Cruz de Navito, El Navito, San Joaquín, San Manuel, El Higueral, Navolatillo y Portaceli.

Sindicatura de Leopoldo Sánchez Célis, cuya cabecera será la localidad de Leopoldo Sánchez Célis, con las Comisarías de La Arrocera, Rebeca II, La Flor, Las Piedritas, El Saucito, Las Tres Gotas de Agua y El Manguito.

Sindicatura de Las Arenitas, cuya cabecera será la Localidad de Las Arenitas, con las Comisarías de El Cuervo y Rosarito.

Sindicatura de Guadalupe Victoria, cuya cabecera será la Localidad de Guadalupe Victoria, con las Comisarías de Higueral, Cruz II, Soyatita, Valentín Gómez Farías y El Conchal.