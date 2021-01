Aprueba Comisión dictamen que reforma Constitución en materia de amnistía para Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa busca concordancia con la Constitución Mexicana en materia de amnistía, por lo aprobò el dictamen en comisión para que se conceda amnistía por ciertos delitos

América Armenta

"Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales del Estado", es el eje principal del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, en armonía con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 entidades federativas que ya tienen esta reforma.

Actualmente la fracción XXIX del Artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece conceder amnistía por delitos políticos, y con esta reforma que se aprobó este lunes por la comisión dictaminadora, se excluye el concepto políticos.

Quienes pertenecen a la comisión y aprobaron el dictamen que pasará al Pleno para su discusión y votación, son el diputado Horacio Lora Oliva y las diputadas Ana Cecilia Moreno Romero, María Victoria Sánchez Peña y Flora Isela Miranda Leal, presidente, secretaria y vocales, respectivamente.

A la Comisión le fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente dos iniciativas: una de la diputada del PAS, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, y la segunda del grupo parlamentario de Morena, que coordina la legisladora Graciela Domínguez Nava.

En las consideraciones de las iniciativas se hace referencia a un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se expone que al mes de diciembre de 2017 el sistema penitenciario del país albergaba 204 mil 617 personas distribuidas en 358 establecimientos.

Además datos como el 43.7 por ciento de los presos no tuvo abogado al rendir declaración en la agencia del Ministerio Público, un 44 por ciento de los encuestados dijo que su abogado no le explicaba lo que estaba pasando durante las audiencias, el 51 por ciento no recibió consejos de sus abogados antes de las audiencias y al 39 por ciento no le explicaron los resultados de sus procesos.

Por medio de ello se expuso que la desigualdad en el acceso a la justicia se evidencia con la incapacidad de millones de mexicanos en condiciones socioeconómicas que les impiden acceder a un sistema de justicia equitativo. Los datos sugieren que el derecho a una defensa adecuada no se cumple ni en forma ni en fondo.

Esta comisión considera que la figura jurídica de amnistía, como se ha descrito anteriormente, es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, dado que tanto en el Sistema Jurídico Federal como en la mayoría de las Constituciones locales está regulado de tal forma, por lo cual queda en el libre arbitrio de las entidades federativas el regular su forma de ejercicio.

La Comisión advierte que la figura jurídica de amnistía es un mecanismo previsto a nivel constitucional, en el ámbito federal por lo menos desde la Constitución de 1857, replicada en la Constitución federal vigente.