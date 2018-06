Aprueban por mayoría el decreto contra el robo hormiga de mango en Escuinapa - Noroeste

Aprueban por mayoría el decreto contra el robo hormiga de mango en Escuinapa

El regidor del PAN Marco Beltrán indicó que se necesitaba socializar el decreto para no caer en ningún error, ni en afectar los derechos de ningún escuinapense

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. El Cabildo aprobó por mayoría el decreto contra el robo hormiga de mango; es inconstitucional señala regidora del PAS.

"El artículo quinto de la Constitución señala que no se puede impedir el libre comercio ¿o sea que no puedo ir por una jaba de mango porque podrán detenerme ¿usted ya fue regidora porque no presentó esa iniciativa" dijo la regidora Marilyn Orozco Mata.

"No se me había ocurrido" le respondió la Alcaldesa Fernanda Oceguera Burques.

El regidor del PRI Miguel Ángel Corona Contreras indicó que la administración en que estuvo cómo Director de Ingresos si se disminuyó el robo hormiga y se necesitaba hacer algo.

La regidora del PAS Marilyn Orozco Mata señaló no estar en contra del Decreto sino de lo que afecta en materia de legalidad a los ciudadanos y señaló irregularidades en un caso de venta de agua en la Sindicatura de la Concha que basados en un supuesto decreto hizo que un ciudadano pasará 3 horas tras las rejas.

La Alcaldesa Fernanda Oceguera Burques le quitó la palabra para decirle que no era el tema, por lo que la edil le pidió respeto.

El decreto para detener a quienes traigan mango sin comprobar y que sea detenido fue aprobado por mayoría, con la abstención de la regidora del Pri Aida Alduenda y el voto en contra de Marilyn Orozco Mata.