CONFERENCIA

Apuesta Nicolás Celis por un cine que transforme

El Co-productor de la película Roma participa en el SUMMIT Empresarial AMMJE

Nelly Sánchez

"Hay películas que solo te bombardean, todo te lo dan masticado, entras, sales y nada pasa y mi objetivo es que tú entres a una sala de cine, te transformes, te cures, cambies, se te abra la mente, tengas empatía por el otro y salgas, ese es el reto más grande", aseguró Nicolás Celis.

El coproductor de la película Roma, que participó en el SUMMIT EMPRESARIAL AMMJE 2019, compartió cómo fueron sus inicios en el cine y con cada proyecto daba pasos en su carrera, desde el primer corto y su primer película con un egresado de la Escuela de Cine, con la que se fue a Cannes.

"Con cada proyecto daba tres pasos, no estaba quedándome en zona de confort, y luego llegó Roma y de cierta forma cumplió la misma regla, irme a la película más grande que se había hecho en este país y con todos los retos que llevó", dijo.

En el Jardín Botánico de Culiacán, ante una numerosa audiencia, Celis detalló que en producción hay que hacer de todo, desde contratar actores, equipo, ser parte del proceso de escritura a veces, del desarrollo, del financiamiento, de la filmación, la postproducción, la distribución, exhibición en cines, un proceso que dura años.

"Cuando me invitan a Roma dije, no sé si la debo hacer, puedo pensarlo una semana, otra persona hubiera dicho sí, sin preguntar, y para mí por más que Alfonso Cuarón era alguien que conocíamos todos, me daba mucho miedo y no por que no lo pudiera hacer, sino que me preocupaba el rol que iba a tener", compartió.

"Yo venia haciendo mis películas que, mal que bien, iba cada vez mejor, una carrera sólida, y que de repente llegara este proyecto, qué pasaba si algo lo hacía mal o no tenía conocimiento para hacerlo y me corrían, me dije, iba a ser el corrido más famoso de México cuando iba bien mi carrera".

Pero como siempre ha sido "aventado", aceptó.

"Los productores partimos del guión, con eso hacemos el presupuesto, sabemos cuánto dura, qué locaciones, donde vas a filmar, cuántos actores, qué vestuario, si filmas de noche, de día, si hay efectos visuales, es como el manual de cómo se hace la película y Alfonso dijo No les voy a dar el guión, porque es mi película, él quería hacerla como siempre había soñado".

Como productor eso le dio nervios, porque se preguntaba cómo iba a poder garantizar que la película llegara a buen puerto, pero al final sólo se dijo hay que darle hasta donde se pueda.

"Empezamos a hacer la película y fue creciendo, creciendo, la mentalidad fue 'Es la película de Alfonso, nuestro trabajo es darle las herramientas que necesita', no había protagonismos, todo mundo estaba ayudando a que él cumpliera ese sueño", apuntó.

"Al fin de cuentas así son las películas, tienes un capitán que dice vamos para allá, y tú como copiloto le puedes decir damos una vuelta en el trayecto, vamos para allá, nunca nos preguntamos si iba a ganar un Óscar, le va a ir increíble".

Roma, agregó, se volvió una película de impacto, porque impulsó el cambio en la ley para las trabajadoras del hogar en el país.

"Fue un parteaguas no solo porque ganó más de 150 premios a nivel mundial, incluidos 10 Arieles, los premios de la Academia, cuatro Baftas, dos Golden Globes, el Goya. Arrasó, pero también cambió la industria", aseguró.

"Pues que estuviera no sólo en cine, sino que al sacarla en plataforma (Netflix) tuvo acceso más de 150 millones de personas a nivel mundial".

Ahora, en el recuento de lo que ha sido su carrera, reconoció que Roma fue un parteaguas para lo que va a hacer ahora en su carrera.

"Mucha gente me diría vete a Estados Unidos, ¿para qué?, tengo las historias en México, lo importante en las películas son las historias, conocer sus personajes, sus fortalezas y debilidades".