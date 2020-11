‘Aquí están mis compañeros caídos para que siga habiendo juego de beisbol’, reclama doctora del IMSS Culiacán

Una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social reclamó el incumplimiento de la ciudadanía que no acate las medidas de prevención contra el Covid-19, esto frente al altar de muertos dedicado a médicos fallecidos por Covid-19 durante esta pandemia

Karen Bravo

CULIACÁN._ A través de redes sociales se viralizó el video de una médica del Instituto Mexicano del Seguro Social que reclama a la ciudadanía no acatar las medidas que previenen la propagación del Covid-19.

“Aquí están mis compañeros caídos, ¿para qué? Para que siga habiendo juego de beisbol, siga habiendo conglomeraciones”, reprochó.

“Río de Janeiro suspendió el carnaval más grande del mundo; las olimpiadas se suspendieron, pero la liga de los Tomateros no se ha suspendido, tú no has dejado de ir a fiestas”, reclamó.

El IMSS colocó en el Hospital General Regional No. 1 como ofrenda nombres de médicos que han fallecido en la primera línea a causa del coronavirus, además de un altar para honrarlos por el Día de Muertos.

En el video publicado en Facebook, la médica reclama que faltan nombres de otros galenos que han fallecido.

“Y muchos compañeros más que ahorita están hospitalizados para que tú no respetes, para que tú no nada más guardes tu sana distancia y no hagas conglomeraciones”, criticó.

“Esta es la realidad del IMSS”, subrayó la doctora.

De acuerdo con cifras públicas de la Secretaría de Salud, han muerto en Sinaloa 57 trabajadores de la salud a causa del coronavirus, 34 de ellos son médicos representando el 59.6 por ciento de los muertos del gremio sanitario durante esta pandemia.

Aunado a ello, es el IMSS la institución con mayor número de personal de salud contagiado de SARS-CoV2 con 2 mil 132 trabajadores confirmados.

El Hospital General de Culiacán también aprovechó el Día de Muertos para colocar un altar y recordar a personal de la salud fallecido durante la atención de pacientes en la pandemia de Covid-19.