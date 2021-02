Aquí la única que se arriesga soy yo y no me importa, yo quiero a mi hijo: madre de Neto

Reynalda recibe testimonios, mensajes con algunos comentarios reveladores en una página de Facebook, en la que tiene fotografías de su hijo Javier Ernesto y la ficha de su búsqueda por su desaparición desde el pasado 8 de diciembre de 2020

José Abraham Sanz

Reynalda no ha dejado de preguntar, de indagar y de gritar. Pasan los días y recibe testimonios, mensajes con algunos comentarios reveladores en una página de Facebook que se hizo, en donde tiene fotografías de su hijo Javier Ernesto y la ficha de su búsqueda por su desaparición desde el pasado 8 de diciembre de 2020.

Y aunque había tendido una red que le ayudaban a hacer los días más pasables, a sentirse más valiente y esperanzada mientras aguarda por la respuesta a las peticiones de que le devuelvan a su hijo, a veces se cae.

“Me acompañaron como seis señoras del colectivo (Voces Unidas por la Paz)”, dijo sobre su marcha del martes hacia la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, la segunda que realiza en menos de 15 días. “Ahora me han dicho que el mismo día que levantaron a Neto, ese día levantaron a dos personas más en distintos lugares de la López Mateos, pero que por esas personas me imagino que no habían metido denuncia. A lo mejor las familias tienen miedo.

“Todos tienen miedo, los testigos que yo tenía, que tengo audios declarando los testigos, dijeron que ellos no iban a hablar, ya les dio miedo; las amigas de 'Neto' que me acompañaron la primera vez, ya no contestan ni el teléfono, aquí la única que se está arriesgando soy yo, no me importa, yo quiero a mi hijo y ellos me lo tienen que entregar”.

Según ha investigado la madre, Javier Ernesto hacía fila en una tortillería de la Colonia Adolfo López Mateos cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán marcada con el número 0138 y los agentes lo detuvieron.

El hijo más grande de Reynalda fue a buscarlo por la mañana a la barandilla, en donde le comentaron que sí había un menor de edad detenido, pero que su nombre era Jesús.

Por la tarde, Reynalda acudió y a ella le dijeron que los familiares del joven ya lo habían recogido.

El martes, tras la marcha y una espera de poco más de una hora, el capitán Óscar Guinto Marmolejo la recibió por unos 20 minutos.

Reynalda le exigió conocer la relación de las patrullas y señalados como responsables por la detención de su hijo.

“Prácticamente ya, pues no sé, qué se vaya a derivar de eso, pero prácticamente ellos se lavan las manos, al decir que la patrulla no existe, que la patrulla es clonada, le dije que pensara bien lo que iban a hacer de aquí en adelante, y que yo quería a mi plebe y lo quería con vida”, expresó.

El pasado 28 de enero, Reynalda marchó desde las escalinatas del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, La Lomita, hasta el Palacio Municipal de Culiacán para exigir al Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, una explicación sobre el caso de Neto. Lo pudo encarar y cuestionarlo, sin embargo, el alcalde le pidió verla a solas en su despacho.

-¿Y el Presidente Municipal qué le dijo cuando la atendió?

"Solamente me dijo que metiera un amparo.

Como que, te voy a ser sincera, eso es algo que andan ocultando muy bien y pues, no sé, estoy esperando a ver qué soluciona con esta marcha y si no, me voy a dedicar a juntar más gente.

"Volver a ir a al municipio, y exigir y exigir que me lo devuelvan y ahora sí los voy a tapizar, para que no puedan quitar el rostro de mi hijo, los voy a tapizar, para que lo conozcan bien".