Aranceles no convienen a nadie, dice AMLO; Trump le responde

El Presidente de la República confía en que su homólogo estadounidense rectificará la medida de imponer arancel a productos mexicanos

Noroeste / Redacción

31/05/2019 | 09:04 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que confía en que su homólogo estadounidense Donald Trump, rectificará su medida de imponer arancel a productos mexicanos, asegurando que la acción no conviene a ninguno de los dos países.

"Creo que el Presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se puedan resolver las cosas, yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque estas medidas no convienen a los mexicanos pero tampoco a los estadounidenses", dijo el político tabasqueño.

Afirmó además que los ciudadanos estadounidenses están a favor del libre comercio entre las naciones, y "hay que hacerles caso".

En su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el mandatario mexicano abundó sobre lo dicho en la carta enviada la noche de ayer jueves a Trump, y enfatizó que no se contestará de manera desesperada al Gobierno de EE.UU., por lo que se priorizará el diálogo y entendimiento para llegar a un acuerdo.

Ayer, el Presidente de México le respondió a Trump en una carta pidiendo un diálogo para buscar alternativas de fondo al problema migratorio.

"Recuerde que no me falta valor, que no soy ningún cobarde ni timorato, sino que actúo por principios", escribió.

"Existen relaciones de amistad con el pueblo de Estados Unidos y también relaciones económicas, culturales, más de 3 mil kilómetros de frontera, 24 millones de mexicanos viven y trabajan en EU, por eso estamos obligados a actuar con mucha prudencia", externó López Obrador.

El Presidente mexicano consideró que México está cumpliendo su responsabilidad en política migratoria y aseguró que entiende que los migrantes se desplazan de sus lugares de origen, de forma desperada, por falta de oportunidad, trabajo y violencia.

"Nosotros tenemos que ayudar para que no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos, pero también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos, nada de autoritarismo, son seres humanos [...] En las últimas horas he recibido llamadas de apoyo de mexicanos de todos los sectores, hay una solidaridad del pueblo de México hacia nuestro Gobierno, un respaldo como nunca antes", afirmó.

Donald Trump aseguró que México se ha aprovechado de Estados Unidos y ha hecho una fortuna durante décadas, además de que criticó a los legisladores demócratas de su país por las leyes de migración en Estados Unidos.

"Desde hace décadas, puede solucionar fácilmente este problema. ¡Es hora de que finalmente hagan lo que se debe hacer!", indicó en su cuenta de Twitter.

"México se ha aprovechado de los Estados Unidos durante décadas. Debido a los demócratas, nuestras leyes de migración son malas. México hace una fortuna a costa de EU", abundó Trump, quien ayer anunció que impondrá de forma gradual un arancel para todas las importaciones mexicanas, que comenzaría con el 5 por ciento el 10 de junio y que podría llegar hasta el 25 por ciento en octubre, hasta que se frene la migración ilegal a su territorio.