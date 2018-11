Arctic Monkeys, Kings of Leon y Santana encabezan el cartel de Tecate PaÂ´l Norte

Arctic Monkeys, Kings of Leon y Santana encabezan el cartel de Tecate Pa´l Norte

Bandas como Good Charlotte, The Hives, Café Tacvba, Los Caligaris y Residente también resaltan en el lineup del festival regio

Sinembargo.MX

21/11/2018 | 09:17 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ El festival de música Tecate Pa´l Norte anunció su lineup oficial para su octava edición que se llevará a cabo los próximos 22 y 23 de marzo de 2019.

El cartel regio es encabezado por la banda británica Arctic Monkeys, además de ellos, esta edición contará con la presentación de bandas internacionales como Kings of Leon, Santana, A Day to Remember, Good Charlotte, The Hives, Snow Patrol, entre otros.

Por otro lado, la música hispana será representada con los actos de Café Tacvba, Los Caligaris, Residente, Hombres G & Enanitos Verdes, Cuarteto de Nos y Charles Ans.

