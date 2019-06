Argentina cae ante Colombia en su debut en la Copa AmÃ©rica

Argentina cae ante Colombia en su debut en la Copa América

Los cafetaleros se imponen 2-0 con tantos de Roger Martínez y Duván Zapata

Noroeste / Redacción

Con goles de Roger Martínez y Duván Zapata, Colombia venció 2-0 a Argentina en el debut de la Copa América Brasil 2019.

Argentina, que no perdía su partido inaugural de Copa América desde hace 40 años, sigue sin ser un equipo. Es frágil. Los momentos buenos le duran poco y no los aprovecha.

Los rivales les explotan todas las debilidades… Lionel Messi sigue en soledad… No hay segundas figuras. Los históricos no hacen historia, los nuevos no renuevan en aciertos…

Roger Martínez, a los 24’, y Duvan Zapata, a los 40’, ya dejaron en urgencia a Argentina en esta Copa que pintaba para relanzamiento y ya empezó siendo un peso.

Los colombianos abrieron el marcador al minuto 24. Condujo James Rodríguez, buscó un cambio de frente profundo y encontró a Roger Martínez. El futbolista del América de la Liga MX había aportado soluciones para el ataque colombiano desde su ingreso, en el primer tiempo, en lugar del lesionado Luis Muriel.

En cuanto Martínez recibió la pelota supo lo que iba a hacer. Hizo pasar de largo a Renzo Saravia -que nunca le encontró la vuelta a su marca- y, antes de que Guido Pizarro pudiera evitarlo, remató al segundo palo. Un derechazo potentísimo contra el que nada pudo hacer Franco Armani.

Minutos más tarde, el partido se complicaría todavía más para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El propio Roger Martínez, autor del primer gol, habilitó a Jefferson Lerma en la zona de Renzo Saravia. El jugador del Bournemouth inglés inventó un centro al corazón del área y allí apareció, en medio de los centrales, Duván Zapata. La definición fue un trámite y Colombia se puso 2-0 en el marcador, que al final fue el definitivo.

"No queríamos empezar así pero lo aceptamos. Esto recién empieza: levantamos la cabeza y seguimos. Lo vamos a tomar como un aprendizaje para lo que viene", declaró Messi tras la derrota.

DOMINGO 16 DE JUNIO

Paraguay vs. Qatar

13:00 horas (de Sinaloa)

Uruguay vs. Ecuador

16:00 horas (de Sinaloa)