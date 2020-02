Ari Borovoy le hace el feo a OV7 y luego se arrepiente: sÃ­ harÃ¡ gira con ellos

Ari Borovoy le hace el feo a OV7 y luego se arrepiente: sí hará gira con ellos

Cuando se enteró que será Ocesa el que maneje el dinero que él antes manejaba se bajó del barco, pero ya se volvió a subir

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Ari Borovoy hizo entripado cuando se enteró que sus compañeros le hacían el feo a Bobo producciones, propiedad de Ari, y firmaron gira con el gigante del entretenimiento Ocesa y decidió no ser parte del tour de los 30 años.

Pero de última hora, el cantante y también empresario y conductor cambió de opinión y se unió a sus compañeros, citó vanguardia.com.

Borovoy terminó reunido en la rueda de prensa y finalmente no quedó partida la agrupación:

“Rumores, siempre hay rumores, pero nunca dejé de estar y aquí estoy porque tengo que estar, porque llevo 30 años junto con ellos, con ellos empecé. Siendo muy franco, siendo juez y parte, no es un tema sencillo. Estos últimos seis años celebremos cosas muy buenas con el grupo, pero también como soy tan clavado y tan perfeccionista ya me estaba afectando un poquito y, como dice Kalimba, esto es un festejo y los festejos hay que disfrutarlos, entonces cuando surge la opción de no tener esa responsabilidad me pareció una buena idea, yo por mi lado con mi compañía, voy a ser papá pronto, entonces la única manera de poder estar en todos lados bien me pareció que era ésta”, declaró Ari.

Y es que luego de una reunión de OV7 en donde no estaba presente Ari, desató la ola de rumores, pues en esa imagen solo estaban Mariana, Lidia, Érika, Kalimba, M´Balia y Óscar.

“Efectivamente hay una foto donde solamente estamos los seis, es cierto que Ari fue la última decisión, pero esto no fue por cuestiones del grupo. Ari tiene un año bastante ocupado, tiene también algunas cosas con su empresa, con su familia. La explicación es muy simple, cuando fue el reencuentro de OV7 yo no pude estar porque estaba a la mitad del calendario de giras y fuera de OV7 hay un calendario que a veces no nos ha permitido estar los siete juntos”, señaló Kalimba.

Y es que los compañeros no se negaron a hablar de los problemas que tuvieron con la compañía de Ari, la cual manejaba a OV7 y además era el productor de 90s Pop Tour. Óscar Shwebel, por su parte, resaltó que pese a que en el pasado hubo problemas entre sus integrantes, el amor que existe entre ellos, reinó al final:

"El amor que hay entre nosotros, en lo profesional, y creo que cuando antepones el amor y antepones el perdón y la armonía, sucede OV7”, señaló.

“Sí hubo diferencias con Bobo. Cometimos algunos errores, ya nos pedimos disculpas, ya nos dimos cuenta que en muchas cosas nos equivocamos, tuvimos algunas diferencias pero y las arreglamos”, confirmó Erika.

Mariana Ochoa

Pero cómo surgió el problema

Tras toda la pequeña pelea que hubo entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy, integrantes de OV7, surgieron varias teorías sobre si el video que subieron era sincero o una mentira.

Sin embargo, la cara de Borovoy puede despejar muchas dudas y es que, como lo mencionan en redes sociales, el cantante luce más enojado que en paz con su compañera de grupo.

Como en una telenovela, el problema terminó cuando en un video Lidia Ávila, Erika Zaba, Mariana y Ari dijeron que habían tenido algunos malentendidos "como en todas las familias", pero que todo estaba bien y que seguirán en los 90s Pop Tour.

La pelea inició cuando Bobo Producciones, que es propiedad de Ari y su hermano, anunció que OV7 no participaría en las últimas presentaciones del 90s Pop Tour. Sin embargo, los demás integrantes del grupo no habían sido avisados de la situación.

Al parecer a Borovoy no le pareció pertinente llamar a sus compañeros para darles a conocer la decisión o al menos eso quisieron hacer creer, cuando los otros integrantes lanzaron su propio comunicado para dar a conocer que no sabían nada.