Arian Castro Murillo ofrece mágica interpretación de ‘Suites de Bach para cello’

El violonchelista citó un ejemplo avasallador del poder de tres melodías, en el concierto que tuvo lugar en La Casona

Marisela González

25/01/2021 | 11:18 AM

La frescura de la tarde porteña albergó el violonchelista Arian Castro Murillo, que brindó un concierto mágico denominado “Suites de Bach para cello”.

Castro Murillo, primer cello de la Sinfonietta Philomusica, quien usó este año para perfeccionar su técnica y repertorio, transportó a los asistentes en la Casona de La Machado, a una época contemporánea, llena de romanticismo.

El artista presentó el tercer concierto del ciclo musical de la Temporada Gordon Campbell 2021, que organiza Vivance Producciones.

Gordon Campbell presentó al artista y agradeció la asistencia de los presentes.

“El cellista tiene que tocar estas melodías, algunas versiones son muy despacio, otras más rápidas, todas son válidas, hay que escucharlas, me levantan el espíritu. Solo serán tres las ‘Suites de Bach para cello’ que presentará el artista… siempre que escuchó estas melodías cierro los ojos y dejo que las notas me lleven y siempre me llevan, y espero que esto sea igual para ustedes”, dijo Gordon Campbell.

“Inicia este viaje para ustedes en el mundo de esta música, hoy tenemos la versión de Irian, y con su gran genialidad estoy seguro de que hoy todos van a experimentar ese espíritu, gracias por asistir”.

Gordon Campbell

El juvenil artista presentó una versión marcada por su virtuosismo y la celeridad de su lectura, una amalgama de todo lo que él ha escuchado y aprendido a lo largo de su camino musical.

Con movimientos del rostro, el público seguía embelesado con la expresividad de la melodía de cada suite.

La primera fue “Suite de Cello I en Sol mayor BWV 1007” de Bach, que comprenden “Prélude”, “Allemande”, “Courante”, “Sarabande”, “Minuet I & Minuet II” y “Gigue”.

Con gran maestría para sujetar su violonchelo continúo con “Suite de Cello II en Re menor BWV 1008” de Bach, para culminar con “Suite de Cello III en Do mayor BWV 1009” de Bach, “Bourrée I & Bourrée II” para deleite de los ahí presentes.

Romance, pasión, calidad y perfección se conjugaron en el recital, espectáculo que contó con todas medidas de salubridad, en el cual el artista, al final, arrancó los aplausos del público, quien reconoció su trabajo sobre el escenario.