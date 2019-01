Ariana Grande anuncia nuevo Ã¡lbum de estudio para febrero

Ariana Grande anuncia nuevo álbum de estudio para febrero

Solo restan unos días para el gran lanzamiento del nuevo disco de la cantante estadounidense

Noroeste / Redacción

Ariana Grande ha confirmado el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, "Thank U, Next", para el próximo 8 de febrero.

El mismo, llegará a menos de un año después de "Sweetener", su anterior entrega del pasado mes de agosto de 2018. Además, la estrella del pop decidió revelar en su cuenta personal de Instagram más detalles, como el listado de canciones del que será su quinto álbum, que incluirá la canción que le da títulos y singles recientes como "Imagine" y "7 Rings".

El repertorio de canciones incluye Imagine, Needy, NASA, Bloodline, Fake Smile, Bad Idea, Make Up, Ghostin, In My Head, 7 Rings, Thank U Next y Break Up With Your Girlfriend I'm Bored.

La joven cantante decidió explicar en su posteo que habrá una 'dark version' para la versión física del álbum y otra 'pink version' para la de formato digital.

Para promocionar este nuevo lanzamiento, Grande comenzará una nueva gira por Norteamérica que se realizará a partir del 18 de marzo, con citas tan importantes como su paso por Coachella.

Una reciente acusación de plagio y las críticas han enturbiado el duro trabajo de la artista. Resulta que, la base de la canción "7 Rings", está inspirada en un suceso que ella misma relató a Billboard en una entrevista:

"Mis amigas y yo fuimos juntas a Tiffany, solo porque necesitábamos un poco de terapia. Compramos siete anillos de compromiso, y cuando regresé al estudio, les di a cada una un anillo de amistad".

Por este trabajo discográfico, Ariana fue acusada de plagio por la cantante Princess Nokia, que asegura que una de las estrofas de la nueva canción de la estadounidense es muy similar a otra de Mine, un trabajo publicado en 2017. "Hago grandes ingresos de dinero, mi brillo de labios es cegador. ¿Te gusta mi pelo? Vaya, muchas gracias, me lo acabo de comprar", esa ha sido la gran frase de la discordia.

Finalmente, la mayor de las polémicas llegó después de uno de los comentarios que realizó Ariana Grande.

Aunque la cantante no se pronunció directamente sobre la acusación de plagio, sí publicó un Stories de Instagram en el que indicaba que la letra de Princess Nokia promovía, en cierto modo, el racismo.

Una respuesta que borró poco tiempo después, pero, estuvo el tiempo suficiente en la red para que el medio de comunicación The Shade Room hiciera capturas y difundiera el mensaje de la intérprete.