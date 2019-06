Ariana Grande apoya a mujeres de Atlanta y se suma a boicot por ley antiaborto

La cantante decidió donar 300 mil dólares de los ingresos de su concierto en la ciudad a Planned Parenthood

Noroeste / Redacción

13/06/2019 | 10:08 AM

Un mes después de que el estado de Georgia aprobara la ley de aborto “latido fetal”, Ariana Grande donó 300 mil dólares a la organización sin fines de lucro Planned Parenthood, procedentes de lo recaudado en su concierto sold out en la ciudad de Atlanta; el apoyo será entregado el martes, publicó TMZ.

Así la intérprete se suma al boicot que la industria de entretenimiento pidió realizar debido a las nuevas restricciones estatales según las cuales sólo se permitirá el aborto “para evitar un riesgo grave para la salud de la madre o el niño por nacer”, o cuando “el niño por nacer tenga una anomalía letal”.

En el estado también se pretende abolir una enmienda que hacía una excepción en los casos de violación o incesto, ya que la nueva ley impugnará el falló de 1973 de Roe V. Wade que legalizó el aborto en los 50 estados de la Unión Americana.

Grande no es la primera en colaborar con Planned Parenthood, Miley Cyrus formó parte de una campaña para recaudar fondos a beneficio.

El proyecto es una colaboración de Cyrus con el diseñador Marc Jacobs para promover la venta de un buzo con la imagen de la actriz y la leyenda: “No jodan con mi libertad”.

A favor de los derechos LGBTTTI

En su parada en Atlanta, el concierto de Ariana Grande no estuvo libre de polémica, el sábado manifestantes homofóbicos estuvieron afuera de la State Farm Arena en el que cantó sosteniendo una pancarta en el que la palabra Pride estaba tachada.

A pesar de no tener responsabilidad alguna, la joven se disculpó con sus seguidores.

A través de su cuenta de Twitter lanzó un mensaje de amor para todos sus seguidores, después de que sus fanáticos reaccionaran en contra de los manifestantes y les dijeran que “adoran a un Dios falso”.

De acuerdo con las redes sociales, los fans de Grande lograron que los protestantes se fueran, mientras cantaban Na Na Hey Hey (Kiss Him Goodbye) de Bananarama.

Uno de los oradores fue golpeado con una bebida y su pancarta terminó en el suelo, mientras que un joven que entraría al concierto aseguró:

“Esto es lo que sucede cuando eres homofóbico”. Después de lo sucedido Ariana posteó: “Estoy triste, pero no sorprendida por esto. Lamento que algunos de mis fans hayan tenido que enfrentar esto.

“Haremos todo lo posible para garantizar que no vuelva a suceder. Estoy muy orgullosa de ustedes por no pelear y fomentar la violencia, no lo vale, deséenle paz y que su corazón sane”, agregó Ariana, quien encabezará el concierto en vivo de Manchester Pride, el 25 de agosto, al lado de Years & Years y Bananarama.