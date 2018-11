Ariana Grande es nombrada La Mujer del AÃ±o, por la revista Billboard

Ariana Grande es nombrada La Mujer del Año, por la revista Billboard

La cantante recibirá el galardón el próximo 6 de diciembre

Noroeste / Redacción

La cantante estadounidense Ariana Grande fue nombrada por la revista Billboard como La Mujer del Año, galardón que recibirá el 6 de diciembre en Nueva York.

El anuncio lo dio a conocer el portal de la revista, que reconocerá a la cantante de 25 años en la edición número 13 de la gala Women in Music de Billboard.

“Ariana se defiende y defiende sus decisiones en un mundo que suele ser inhóspito ante ese tipo de fortaleza en mujeres jóvenes. Tiene valor, está haciendo la mejor música de su carrera, y es absolutamente merecedora de la Mujer del Año”, destacó Ross Scarano, vicepresidente de contenidos de Billboard, de acuerdo a elnuevodia.com.

“Ariana Grande es una estrella en sus propios términos, nunca se ha dejado llevar por ninguna tendencia musical o camino de la industria”, precisó Scarano.

Esa es una buena noticia luego de que la joven cantante no la ha pasado muy bien en su vida personal.

Hace unos días lanzó su más reciente sencillo títulado Thank u, next, dedicado a sus ex parejas.

Y es que la cantante ha ocupado los titulares de la prensa de espectáculos por su sorpresivo rompimiento con Pete Davidson, comediante del programa Saturday Night Live, con quien se había comprometido en junio pasado, solo a un mes de haber iniciado su romance.

La relación levantó polémica porque la cantante tenía poco tiempo de haber terminado su noviazgo con el rapero Mac Miller, quien fue hallado muerto a principios de septiembre.

Tras el fallecimiento de Miller, Ariana hizo un pequeño receso y se dedicó a su música.

El noviazgo con Davidson seguía, pero el amor no fue tan sólido y terminaron hace unas semanas.

El propio comediante confirmó la ruptura con la cantante.

Ahora, Grande está dedicada a su música y prepara su gira para el próximo año.