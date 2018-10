Ariana Grande escribe impactante mensaje tras ruptura con Pete Davidson

La cantante ha confirmado el final de su compromiso con el humorista y que también va a alejarse temporalmente de las redes sociales

Noroeste / Redacción

17/10/2018 | 11:36 AM

La noticia del final del compromiso de Ariana Grande y Pete Davidson ha dado la vuelta al mundo en los últimos días y la cantante ha salido por fin a su paso a través de su cuenta de Instagram para confirmarla indirectamente con un impactante mensaje que ha causado preocupación entre sus fans al hacer referencia a la ansiedad que siente últimamente.

"No puedo creer que casi dejo que mi ansiedad arruine esto hoy!!! Hoy no Satán! Ni mañana ni pasado ni nunca", comienza diciendo Ariana, antes de continuar con un tono mucho más positivo en el que hace mención a su nuevo proyecto profesional: su participación en el concierto A Very Wicked Halloween, que emitirá la NBC para celebrar el décimo quinto aniversario del musical Wicked, en Broadway, en el que interpretará una de las canciones de Elphaba, también conocida como La Malvada Bruja del Oeste.

"Y puedes chuparme mi gran p... verde (en alusión al color de piel de su personaje). Finalmente, pude cantar con todo mi corazón y ser un receptáculo de amor. Adiós", concluye Ariana Grande.

Es un texto, en parte para demostrarle a su querido hermano Frankie que ha tomado buena nota del consejo que le daba hace apenas un día.

En vista de que actualmente se encuentra de vacaciones en Islandia y no puede estar al lado de Ariana para apoyarla en un momento tan complicado, el joven le hizo llegar un video en el que, inspirándose en el propio tema de la cantante Breathin, le recordaba la importancia de no tirar la toalla y seguir adelante "pasito a pasito", incluso cuando tuviera la impresión de haber tocado fondo.

SE ALEJA DE LAS REDES

Además de este mensaje, Ariana Grande realizó un stories con sus seguidores en el que anunció su decisión de alejarse durante una temporada de las redes sociales siguiendo el ejemplo de su ya ex prometido Pete Davidson, que eliminó su propia cuenta de Instagram a principios de esta semana.

"Ha llegado el momento de decir adiós a internet durante una temporadita. Resulta casi imposible no toparse con noticias y otras cosas que ahora mismo estoy tratando de evitar. Resulta todo muy triste y estamos intentando seguir adelante. Los quiero y gracias por estar siempre ahí para mí", explicó la artista a sus fans.

Con esta medida, Ariana Grande espera poder aislarse de las especulaciones en torno a los motivos que habrían precipitado la cancelación de su compromiso y centrarse en su carrera profesional y en su actuación en el mencionado musical de Broadway.