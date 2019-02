Ariana Grande explica los motivos por los que no actuarÃ¡ en la prÃ³xima ceremonia de los Grammy

MÉXICO (AP)._ El productor de los Grammys, Ken Ehrlich, dijo que la producción tuvo múltiples conversaciones con Ariana Grande sobre la posibilidad de presentarse el domingo, pero la cantante “sintió que era demasiado tarde para que ella lograra algo”, pero Grande acusó a Ehrlich de mentir.

Grande volvió a disparar a Twitter el jueves y dijo: “He mantenido la boca cerrada, pero ahora estás mintiendo sobre mí”.

Ehrlich le dijo a The Associated Press que Grande no se presentará en los Grammy y que la Academia de Grabación quería que ella se presentara después de tener “conversaciones durante el último mes”.

i’ve kept my mouth shut but now you’re lying about me. i can pull together a performance over night and you know that, Ken. it was when my creativity & self expression was stifled by you, that i decided not to attend. i hope the show is exactly what you want it to be and more. 🖤