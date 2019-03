Ariana Grande inspira nueva bebida de Starbucks

Ariana Grande y Starbucks lanzaron una nueva bebida llamada Cloud Macchiato, que está inspirada en el álbum Sweetener de la cantante.

En sus redes sociales, la cantante y la cadena de cafeterías compartieron misteriosos mensajes para anunciar la fecha de llegada de la bebida, para ello utilizaron el emoji con el que Grande promocionó su más reciente disco y perfume Cloud, citó milenio.com

Zoom in on the heart. 💚 pic.twitter.com/h9MuCBJQRo

Después de los mensajes, la compañía de café presentó oficialmente lo nuevo de su menú. “Presentamos los nuevos Macchiatos de Iced Cloud de caramelo y canela. Tan ligero y esponjoso que son básicamente una nube en una taza”, dice en tuit de Starbucks.

Introducing new Iced Cloud Macchiatos in Caramel and Cinnamon. So light and fluffy they’re basically a cloud in a cup. 🌬☁️#CloudMacchiato

*Cloud foam contains egg whites pic.twitter.com/TyiAGKgGQO