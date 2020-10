Ariana Grande y Jennifer Hudson podrían acompañar a Mariah Carey en su nuevo himno navideño

La artista ha subido una fotografía que ha desatado los rumores; se trata de una imagen con tres sillas que tiene grabadas las iniciales MC, AG y JH

Noroeste / Redacción

Si hay una protagonista indiscutible de la Navidad a título mundial, esa es Mariah Carey. Gracias a su hit navideño All I Want For Christmas Is You, cada diciembre vuelve a las listas de reproducción de todo el mundo para poner el espíritu navideño a tope a todo aquel que la escuche.

Ahora, una publicación en sus redes sociales parece indicar que habrá nuevo material para este año. Aunque aún no ha pasado ni Halloween, parece que la neoyorquina ya está preparando algo nuevo para este final de 2020. Aparentemente, un video musical, citó los40.com.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido el set, sino el backstage. Tres sillas con unas misteriosas iniciales han hecho saltar todas las alarmas:

Ariana Grande, Mariah Carey AND Jennifer Hudson on the same track is simply unfair lmaooooo no ones topping this pic.twitter.com/E1o6X0jvHq — Mo 🥀 // ExileHive (@_blaque_fantasy) October 9, 2020

Sabiendo que MC corresponde a Carey, ¿quiénes son AG y JH? Los usuarios de redes sociales no han tardado en sacar sus propias teorías, y cuidado, que las conclusiones no tienen desperdicio: Podrían tratarse nada más y nada menos que de Ariana Grande y Jennifer Hudson.

¿Hay posibilidades de que sean ellas?

Aunque Ariana se encuentra inmersa en la realización de su nuevo trabajo, no sería extraño que se animase a formar parte de un proyecto navideño. Ya tiene algún que otro villancico en el mercado y, además, ya ha hecho más de un concierto especial por estas fiestas. Jennifer Hudson, por su parte, tiene hasta un especial navideño televisivo con su nombre.

Que finalmente las iniciales correspondan a la intérprete de thank u, next y a Jennifer Hudson no es del todo imposible. Aún así, habrá que esperar a que alguna de ellas se pronuncie al respecto.