Arjen Robben, eterno villano para el futbol mexicano, volverá del retiro para jugar en Holanda

El Groningen, que acabó noveno en la Eredivisie este año, presentará mañana de forma oficial al futbolista

27/06/2020 | 09:28 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Arjen Robben disputó 602 encuentros como profesional y ganó una Champions, 12 Ligas, ocho Copas, ocho Supercopas nacionales y una Supercopa de Europa. Anunció el año pasado, a estas alturas, que se retiraba del futbol, porque una de las múltiples lesiones que sufrió durante su carrera le obligó a colgar las botas.

“Es muy frustrante. Lo intentamos todo, pero no funciona. Desgraciadamente, ése es el problema: no sabemos qué es”.

Ahora, casi un año después, quiere volver a intentarlo. Volver al equipo donde salió, el de su casa, el Groningen, con el que debutó en 2002 y que ha anunciado por todo lo alto su vuelta a los terrenos de juego: “Robben se unirá al equipo de la 2020-21″.

El Groningen, que acabó noveno en la Eredivisie este año, presentará mañana de forma oficial al futbolista. Mientras, en el video que ha sacado la entidad anunciando este fichaje estrella, el jugador ha dicho: ”He escuchado la llamada de los aficionados y he mantenido conversaciones con el staff directivo. Estoy trabajando para regresar. No sé si lo conseguiré, pero lo que sí sé es que no dependerá de mi compromiso y motivación”.

Arjen Robben pasó por el PSV, Chelsea, Real Madrid y Bayern Múnich.

En la casa blanca consolidó su fama de jugador de cristal. Aterrizó en 2007 por 36 millones de euros y ya vino lesionado, lo que no le permitió debutar hasta un mes después. Aunque no fueron lesiones de larga duración, en sus dos temporadas como jugador blanco nunca consiguió regularidad y no pudo sumar más de cinco partidos seguidos sin recaer de sus dolencias.

Tras 65 partidos jugados, con 13 goles y 14 asistencias, el Real Madrid, ya con Florentino Pérez en el mando, lo vendió al Bayern, donde en nueve temporadas acumuló 48 dolencias diferentes que le dejaron KO (según datos recogidos por Transfermarkt.de).

