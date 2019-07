Arjen Robben se despide del futbol a los 35 aÃ±os de edad

Arjen Robben se despide del futbol a los 35 años de edad

He estado pensando mucho durante las últimas semanas... y he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional, anunció el futbolista

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Arjen Robben, de 35 años, se retira del futbol profesional. Así lo ha anunciado este jueves, después de valorar las ofertas que tenía encima de la mesa para seguir jugando.

Ya se conocía que no renovaría con el Bayern y Mark van Bommel, entrenador del PSV Eindhoven y compañero de Robben en el Bayern, hizo todo lo posible para convencer al extremo para que éste se retirase en el club holandés.

“He estado pensando mucho durante las últimas semanas. Como todos saben, quería tomarme un tiempo para tomar una decisión después de mi último partido con el Bayern y he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional”, anuncia el futbolista.

“Es sin duda la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi carrera. Una decisión en la que corazón y mente colisionaron. El amor por el juego y la convicción de que aún puedes controlar el mundo entero choca con la realidad de que no todo funciona como quieres y ya no eres el chico de 16 años, aquel que no tenía idea de lo que significaba una lesión”.

Robben, que ha pasado por el PSV, Chelsea, Real Madrid y Bayern desde que debutase con el Groningen en 2002, dice adiós con un historial de éxitos envidiable: una Champions League, 12 ligas, ocho copas, ocho Supercopas nacionales y una Supercopa de Europa. Disputó un total de 602 partidos como profesional en los que marcó 209 goles y firmó 158 asistencias.

Su gran momento fue con el tanto que le dio la quinta orejona al Bayern en el minuto 89 de la finalísima ante el Dortmund (2-1).