Estrellas musicales se unen para ayudar

Arman famosos el After Party del Super Bowl LV

Artistas como Miley Cyrus, Alicia Keys, Christiana Aguilera y Jazmine Sullivan, entre otros ofrecen un concierto de la mano de Verizon, para donar 10 millones de dólares a las empresas afectadas por la pandemia

Fernando Espinoza

Cristina Aguilera participó como estrella en un evento con causa titulado Verizon Big Concert for Small Business.

Toda gran celebración tiene un After Party, y así fue tras la victoria de los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl LV y el histórico show de The Weeknd, al ofrecerse a lo largo de dos horas el concierto denominado After Party con las interpretaciones de Miley Cyrus y Alicia Keys, Christiana Aguilera, entre otras estrellas.

La transmisión del concierto tuvo un objetivo altruista, pues el evento se realizó para apoyar a las pequeñas empresas estadounidenses que sufrieron los efectos económicos del Covid-19, y trascendió que principalmente serán ayudados aquellos negocios cuyos dueños forman parte de minorías raciales.

Fue la comediante y actriz Tiffany Haddish quien muy a su estilo condujo el evento, y en una de sus intervenciones dio un mensaje sobre el apoyo a estos emprendedores.

“Todos los que participan en este concierto están por una razón: alentarlos a todos ustedes a apoyar a las empresas locales”.

Alicia Keys fue una de las máximas protagonistas del evento, la cantante antes de comenzar su número musical se dirigió a algunos dueños de pequeños negocios. La mayoría eran afroamericanos.

“Sólo queremos que el mundo sepa un poco de ustedes”, dijo a los dueños antes de comenzar a cantar.

La intérprete de Girl on fire brindó una de las presentaciones más conmovedoras, pues sentada al piano, portando un sobrio traje claro, cantó su éxito No one, un tema que habla de cómo defender el amor, a pesar de lo que diga la gente.

Con el look serio que ha manejado últimamente, Miley Cyrus apareció para cantar Fade into you, interpretada por primera vez en 1993 por Mazzy Star.

Cyrus, a diferencia de su primer concierto del día, apareció en el escenario con un conjunto completamente en negro mostrando las piernas.

Otro de los cantantes que tomó su lugar en la transmisión fue el intérprete de música country Luke Bryan, quien cantó One Margarita, un sencillo que lanzó el año pasado.

Después estuvieron en el escenario Brandi Carlile, HER, Jazmín Sullivan, Eric Church y Brittany Howard.

Brittany Howard

La cantante Christiana Aguilera fue una de las encargadas de cerrar el evento, y lo hizo interpretando Beautiful, uno de sus temas más exitosos, mientras que sorprendió al cantar en español su éxito Pero me acuerdo de ti, antes de cantar este tema dijo:

“Cuando estaba pequeña, mi mamá y mi abuela me llevaban al estudio de Attic Records, en Pittsburg, pasábamos horas en el estudio, buscando canciones que pudieran interpretar, fue donde tuve la educación de mi carrera musical, donde nació, y donde me enamoré de canciones que aún me inspiran. Es muy importante apoyar a pequeños negocios como Attic Records, durante este tiempo difícil, necesitamos seguir teniendo estas canciones para apoyar a nuestra comunidad, te amo abuela”.

La tradicional fiesta posterior al Super Bowl LV (Super Bowl After Party, en inglés), fue organizada por la empresa de telecomunicaciones estadounidense Verizon, la cual se comprometió a dar 10 millones de dólares a un millón de pequeñas empresas que han sufrido los efectos económicos que ha provocado la Covid-19.