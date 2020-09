Armando Isaac Tirado, un talento en ascenso del baloncesto mazatleco

A sus escasos 18 años de edad, ha pisado escenarios de ligas semiprofesionales e invitaciones a concentraciones con Selección Mexicana

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Armando Isaac Tirado Peraza es uno de sus muchachos que llevan en la sangre el amor por algún deporte.

El popular "Mambito", conocido así en las canchas de baloncesto, es un joven de escasos 18 años, pero que a su corta edad ha pisado escenarios de ligas semiprofesionales e invitaciones a concentraciones con Selección Mexicana.

Hijo de Armando "Mambo" Tirado González, jugador actualmente de basquetbol local, y sobrino del profesor Jesús "Chato" Peraza, Tirado Peraza es uno de varios talentosos jugadores de esta disciplina en la localidad.

"El baloncesto es algo que significa mucho para mí, el básquet es algo que me abrió muchas puertas, es algo que entró en mi persona, en mi sangre, es algo que lo traigo en la sangre por mi papá, por mi tío que es profesor", dijo Tirado Peraza.

"Este deporte me ha dado muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas oportunidades, además más allá de las oportunidades, me ha dado muchas amistades que ahora son familia, grandes amigos que se van a quedar por siempre, me ha dado becas, me ha dado viajes y conocer a mucha gente".

El talentoso jugador no imaginó conseguir tantas satisfacciones a tan corta edad.

"La verdad no me lo imaginaba, pero como poco a poco fui creciendo, veía que podía seguir superpándome, nunca dejé de entrenar, no importaba cuál fuera el entrenamiento, siempre doy mi mayor esfuerzo, ya sea de la escuela o de lo que sea.

"Nunca faltaba a mis entrenamientos, ahí estaba todos los días, entrenaba todos los días y gracias a Dios se dieron los resultados de todo lo que he trabajado, llegando a jugar semiprofesional en el Cibapac con los equipos locales de Fortaleza 31 y Delfines".

Señaló que es un orgullo ser tomado en cuenta por equipos locales en circuitos de baloncesto y que los extranjeros lo vean con gran futuro en el deporte.

PERFIL

Armando Isaac Tirado Peraza

Fecha de nacimiento: 11 de abril de 2002

Edad: 18 años

Estatura: 1.79 metros

Años practicando baloncesto: 12

Posición: Movedor

Ídolos: Michael Jordan y Armando Tirado González