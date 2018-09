Armando Manzanero ofrecerÃ¡ 10 conciertos en AmÃ©rica Latina

Armando Manzanero ofrecerá 10 conciertos en América Latina

El cantautor contempla visitar de manera fugaz países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Lima, Perú, Chile, y otras naciones

Noroeste / Redacción

15/09/2018 | 10:59 AM

MÉXICO._ El cantautor Armando Manzanero ofrecerá una serie de 10 conciertos por Latinoamérica, a partir de la próxima semana y los cuales concluirá en octubre próximo, y después planea descansar lo que resta del año.

Manzanero indicó que contempla visitar de manera fugaz países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Lima, Perú y Chile:

“Además de otras tres naciones, por lo que estaré viajando solo hasta finales de octubre, porque noviembre y diciembre serán para descansar y estar con mi familiar, así como para ultimar detalles de la última Asamblea del año de la Sociedad de Autores y Compositores de México”, relató.

El creador de temas como Somos novios, Está tarde vi llover y Por debajo de la mesa, indicó que este fin de año tratará de avanzar en su próximo disco, un homenaje al Son Cubano y al bolero de la isla caribeña, música que escuchó de niño en su natal Mérida.

Manzanero terminó el viernes las grabaciones de la nueva temporada de su programa de televisión en Canal 22, que iniciará este mismo mes transmisiones:

“También tengo pendiente la participación en un disco de Fito Páez y con el cantante español que se llama Negri, en fin no se me acaba el trabajo”.

Indicó que las labores del año en la Sociedad de Autores y Compositores de México terminan el 15 de diciembre, no sin antes celebrar la Asamblea General Ordinaria, donde realizarán un pronunciamiento respecto a la decisión del Parlamento Europeo, que aprobó una propuesta que obliga a redes sociales, plataformas digitales y monitores de búsqueda a no subir contenidos no autorizados a sus sistemas y a proteger el Derecho de Autor.