Armando Nava, el pintor eterno

Retratista de varias generaciones, pintor de todas las técnicas y de todos los géneros, asegura que pinta desde sus vidas pasadas

Ariel Noriega

MAZATLÁN._ Cuando usted todavía no nacía, Armando Nava ya estaba pintando.

A punto de cumplir 79 años, Armando tiene 70 años ininterrumpidos pintando. Todavía se puede observar en un rincón de su enorme taller-casa-museo un pequeño cuadro que pintó a los 10 años de edad, uno de sus primeros trabajos.

Maestro de casi todas las técnicas: óleo, acuarela, dibujo al carbón; el mazatleco pinta todos los géneros: paisaje, bodegón y retrato, pero son sus retratos los que lo han llevado a viajar por todo el mundo y conocer a gente que nunca se hubiera imaginado.

Armando Nava comenzó a pintar desde niño, llegó la juventud y la hora de sacar adelante a su familia, él siguió pintando, pero realmente su carrera artística despegó el día que lo corrieron de su trabajo.

El trabajo perdido, el artista ganado

Quizá, Armando Nava hubiera sido un pintor de los fines de semana, pero quiso la fortuna que lo echaran de mala manera de su trabajo, donde dirigía la renta de carros para una empresa en cuatro ciudades.

Con la intención de no pagarle su liquidación, la empresa lo envió a la cárcel. Fue un solo día, pero el miedo y la vergüenza de aquel día hoy es una anécdota divertida.

“Me la pasé tres días sin salir, muerto de vergüenza, me despidieron sin darme nada, yo me preguntaba: ‘¿Dios mío, qué voy a hacer?’”, recuerda Armando.

Desesperado por conseguir dinero para mantener a sus hermanos, Armando decide aceptar la propuesta de hacer un retrato.

“Mi primer trabajo me lo dio el arquitecto Quirino Ordaz, él tenía un año diciéndome que quería un retrato de su esposa”.

Con miedo de que ya se hubiera olvidado de su propuesta, Armando llamó al arquitecto y acordó hacer el primer retrato por encargo, en su vida.

El retrato de María del Carmen Ordaz fue un éxito, todavía no lo terminaba cuando el resto de sus amigas ya estaban solicitando su propio retrato.

Con sus pinturas, Armando ganaba cinco veces más que con su trabajo rentando carros y en unos meses ya se encontraba viajando por Europa. Su vida había cambiado para siempre.

Armando en la Ciudad de México

Armando Nava tuvo la oportunidad de formarse con pintores como Chávez Marión, en Mazatlán, en los años 60, y después con Froylán Ojeda, en la Ciudad de México.

En los años 70, el pintor mazatleco llega a la Ciudad de México a realizar algunos retratos, pero las peticiones siguieron llegando y cuando se dio cuenta, ya estaba instalado en una casa de Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más exclusivas de México.

En la Ciudad de México la vida le sonrió, realizó exposiciones en lugares como el Palacio de Bellas Artes y entró en contacto con artistas como Silvia Pinal, Lupita D’Alessio y Libertad Lamarque, a quienes inmortalizó con su pincel.

Armando podría haberse quedado a vivir para siempre en esa ciudad, pero después de ocho años en la capital siente el deseo de regresar a Mazatlán.

Y desde 1982, es en el puerto donde Armando desarrolla una prolífica obra, combinando diferentes géneros y pintando siempre, hasta altas horas de la noche, en una enorme casa del Centro Histórico, llena de objetos que ha traído de sus viajes por todo el mundo y de algunos de sus cuadros favoritos.

Armando asegura que ha pintado desde siempre, incluso desde sus vidas pasadas, se piensa y se sueña pintando, mientras el tiempo pasa y su cuadro principal es uno donde seguramente él está pintando.

Armando Nava en frases

“Yo no me quería dedicar a la pintura porque decían que me iba a morir de hambre”

“Nunca he sido más feliz que cuando estoy pintando”

“Yo empecé a pintar desde otras vidas”

HOMENAJE

La Exposición NorArte 2019 rendirá homenaje a la trayectoria y vida de Armando Nava, su obra estará expuesta en el Muro de la Expresión de La Gran Plaza del 10 de octubre al 10 de noviembre. Este jueves, a las 19:00 horas, será la inauguración de la exposición colectiva, donde además de una selección de trabajos del maestro Nava se podrán apreciar piezas de otros 29 artistas sinaloenses, entre ellos la pintora Laura Nava, hermana del artista homenajeado.