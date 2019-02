Armie Hammer asegura que no serÃ¡ el nuevo Batman

Armie Hammer asegura que no será el nuevo Batman

El actor despejó rumores sobre su participación en la próxima cinta del Caballero de la Noche

Noroeste / Redacción

El lunes se divulgó la noticia de que Armie Hammer, recordado por su participación en las cintas "Call Me by Your Name" y "Red Social", sería el encargado de dar vida a Batman en la nueva película de Matt Reeves; sin embargo, el mismo actor se encargó de despejar este rumor.

En una extensa publicación, el portal Revenge of the Fans aseguraba que Warner se había contactado con el actor para que sea el nuevo Batman. Además, precisó que las conversaciones estaban avanzadas y que pronto habría noticias.

Armie Hammer decidió poner fin a las especulaciones y aclaró que nadie en Warner se ha contactado con él, ni ha preguntado por su disponibilidad.

"Nadie que realmente pueda darme el trabajo me ha preguntado si estoy interesado. Ni siquiera sé si están listos(o) todavía están trabajando en un guión. No creo que estén cerca de la producción, pero puedo decirte de manera concluyente que nadie ha comprobado mi disponibilidad, lo cual es una tristeza", reveló Armie Hammer en entrevista para Yahoo.

De esta manera, el actor californiano despeja los rumores de que él reemplazará a Ben Affleck en el rol del "Caballero de la Noche" después de que este último dejara vacante el personaje hace una semana, citó elcomercio.pe

Cabe señalar que la película dirigida por Matt Reeves aún no cuenta con un guión oficial; sin embargo ya cuenta con fecha de estreno y será en el año 2021.