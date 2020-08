Arnold León está listo para su regreso con Tomateros de Culiacán

El lanzador culichi está ansioso por unirse a la lucha por el campeonato 13

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Luego de una lesión que lo alejó del diamante por más de un año, el lanzador culichi Arnold León se declara listo para vestir la casaca de los Tomateros de Culiacán y unirse a la lucha por el campeonato 13 en la Liga Mexicana del Pacífico.

León ha defendido con orgullo el color guinda desde el montículo durante seis temporadas, y ahora, se confiesa en gran estado.

“Me encuentro muy bien físicamente, gracias a Dios he podido mantenerme en forma este tiempo que no hemos tenido actividad, en estos cuatro meses debido a la contingencia que estamos viviendo, cuento con las herramientas necesarias para poder trabajar aquí en casa, de mi brazo me he mantenido en forma soltando el brazo en un campo y me ha ayudado bastante para estar anímicamente bien”, dijo.

El serpentinero no oculta su deseo por volver al Estadio Tomateros después de esta larga espera.

“Espero lanzar la temporada que viene, ya tengo ansias de estar en un juego oficial con el uniforme guinda, esperemos que las condiciones del tiempo y de la situación que estamos viviendo lo permitan, estamos listos para pitchar y esperemos se dé la oportunidad”, compartió el pítcher.

Sobre la lesión que sufrió en la durante la campaña 2018-19, el culichi de 31 años, comentó que aunque fue no fue nada sencillo, hoy se encuentra completamente recuperado para afrontar los retos que vengan en el invierno.

“Ha sido un proceso de recuperación muy largo porque tuve dos operaciones el 2019, la primera en febrero no resultó bien, en esa primera operación se suponía que al término del cuarto-quinto mes ya tenía que volver a la actividad, lamentablemente se perdieron esos meses para darme cuenta que necesitaba otra cirugía, entonces se llevó a una segunda y la recuperación tardó un poco más de lo normal.

"Se había pronosticado que a finales del 2019 podía haber tenido actividad en LMP, pero no fue así, pero gracias a Dios aquí estamos, bien del brazo, ya hemos enfrentado a bateadores y el brazo ha respondido muy bien”.

Muchas son las experiencias que León ha acumulado al jugar para el equipo de su ciudad, pero destaca su debut y el décimo título como inolvidables.

“Vestirme de guinda, el escuchar mi nombre por primera vez en el Ángel Flores en el 2007 y estar parado junto con grandes ídolos ha sido uno de los recuerdos más bonitos que he tenido, eso y el décimo campeonato, alzar la corona y ser parte de un gran equipo y más que nada cerrar el ciclo de un estadio, de un ícono de aquí de Culiacán, formar parte de un gran staff de pitcheo que llevó a Tomateros es uno de los grandes recuerdos que tengo en mi vida como guinda y siempre lo llevaré conmigo”, describió con añoranza.

El culichi fue pieza fundamental para el décimo campeonato en la temporada 2014-2015, en la que dejó récord de 4-2, tras 10 aperturas con una efectividad de 2.05, y lo recuerda de la siguiente manera:

“La 2014-15 se me va a quedar grabada siempre, estuve constante en toda la temporada y en playoffs, yo creo que ese mes de enero fue fundamental para mí, encabecé la rotación de abridores junto con los demás compañeros llevamos al equipo al campeonato, agradezco a Dios y a las situaciones, a mi familia, a todo mundo, a la afición por haber sido parte fundamental en ese campeonato”.