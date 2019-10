Arnold Schwarzenegger confiesa que odia la política

Al referirse a sus dos legislaturas en el poder, el protagonista de la saga Terminator ha revelado que en ningún momento llegó a sentirse como un político profesional

Noroeste / Redacción

El actor Arnold Schwarzenegger, quien ejerciera durante ocho años como gobernador del estado de California, ha asegurado tajante en su última entrevista que “odia la política”, entendida esta como el conjunto de dinámicas que han venido definiendo la rivalidad partidista en los últimos tiempos y, sobre todo, en relación con su vertiente más populista e interesada.

De hecho, al referirse a sus dos legislaturas en el poder, el inolvidable protagonista de la saga ‘Terminator’ ha revelado que en ningún momento llegó a sentirse como un “político” profesional, con todo lo que ello implica, sino un mero servidor público cuyo único deseo era el de mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos, publicó yahoo.com.

“Odio la política, en serio, incluso cuando era gobernador jamás me consideré un político como tal. Yo trabajaba como servidor público y trataba de impulsar medidas que hicieran las cosas más fáciles para la gente”, explicó el artista de origen austríaco a su paso por el programa de la BBC ‘The Graham Norton Show’, curiosamente antes de reconocer que, de haber podido, se habría presentado como aspirante a ocupar la Casa Blanca en la que ahora vive Donald Trump.

“Por supuesto que me hubiera gustado. Creo que habría sido genial dar el paso e intentarlo, pero ese ha sido el único obstáculo que he tenido en Estados Unidos. Todo lo demás lo he podido conseguir porque estamos hablando de América, la tierra de las oportunidades”, añadió sobre las normas que prohíben a aquellos que no hayan nacido dentro del territorio nacional ejercer como jefe del estado.