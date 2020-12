Arnulfo Mendoza se apunta por Morena y dice que aspira a ser candidato a Gobernador de Sinaloa

El precandidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena dio detalles sobre el proyecto que entregó este sábado al registrarse en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena

América Armenta

CULIACÁN._ Que en 2021 haya por primera vez en Sinaloa un Gobierno que no sea corrupto y haga justicia, es el anhelo de Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, quien se registró como precandidato y aspirante a estar en la encuesta por medio de la cual Morena elegirá el candidato o candidata a la gubernatura.

Mendoza Sauceda propone la renovación de la administración pública del estado y también de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como un Consejo Ciudadano de Gobierno.

“Me interesé por el proyecto que él traía en ese tiempo y estuve apegado a él en el año 2015, me invitó a ser su primer candidato a la Presidencia municipal de Culiacán, tuvimos buen resultado, me preparé porque se me dijo que iba a ser el candidato al Senado, luego al final siempre no y seguí trabajando para la gubernatura”, relató sobre su interés en liderar Sinaloa y la relación con el ahora Presidente de México.

El proyecto que presentó en su registro ante el Comité Ejecutivo Nacional para su evaluación, consideró que es el mejor entre las propuestas, por lo que confía que solo se cumplan los plazos establecidos para poder iniciar con el proceso de difusión y dijo que tiene afinidad con el que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Se está buscando que el Gobernador por ley tenga que atender personalmente los ciudadanos todos días a partir de las 8 de la mañana, en la planta baja de Palacio de Gobierno, junto con su gabinete”, informó.

“Y se está buscando también proponer al Congreso del Estado una Ley Orgánica para que los diputados trabajen de lunes a viernes, no solamente martes y jueves, si no el lunes a viernes y que sábados y domingos salgan a recorrer los distritos en los que fueron electos, en el caso de Gobernador es igual trabajar de lunes a viernes y sábado y domingo ir de visita de trabajo a los municipios”, agregó.

Ambas propuestas incluidas en su proyecto, las encontró necesarias para que haya una verdadera transformación de Sinaloa, además que también plantea secretarías nuevas, como la Secretaría de Bienestar, Secretaría la Juventud, Secretaría del Deporte y Cultura Física.

Destacó también la oportunidad de la existencia por primera vez en el país de un Consejo Ciudadano de Gobierno, que regule las acciones del Gobernador, es decir, que en Sinaloa no mande solo el titular del Ejecutivo, sino que lo haga de la mano de este consejo, integrado por ciudadanos honorables de todos los municipios del estado, eso para que haya transparencia en las acciones de gobierno y en la aplicación de los recursos.

“Entonces un Consejo Ciudadano de Gobierno a un lado la Secretaría Anticorrupción, que es un elemento valiosísimo para la transparencia y democracia, y Sinaloa requiere un equipo de trabajo limpio, que no tenga malos antecedentes”, expuso.

En la Secretaría de Economía, continuó, se está proponiendo otorgar créditos a los micro, pequeños y medianos empresarios en un plazo que no pase de 24 horas, para reactivar la economía del estado que quedó dañada después de la emergencia sanitaria, asegurando que les llegarán directo a la cuenta que las y los solicitantes proporcionen en ese plazo, en lo que incluyó a las personas que trabajan en tianguis y necesiten apoyos.

Acercamiento a la ciudadanía

El precandidato invitó a la ciudadanía a que conozca sus propuestas, además que solicitó a su partido que organice un debate entre las y los aspirantes a la gubernatura por Morena para que se conozcan las propuestas antes de la encuesta, pero en caso de no hacerlo, él procederá a dar a conocer su proyecto de manera independiente.

“Si eso no se autoriza en el transcurso o a mediados de la semana próxima, tengo programado elaborar un documental para que la ciudadanía conozca exactamente lo que es el programa de trabajo que tenemos para Sinaloa en el 2021 al 2027”, comentó.

Si bien, Mendoza Sauceda no estuvo en la reunión con las autoridades nacionales del partido, considerando que no fue una reunión abierta, dijo estar comprometido a respetar los resultados finales de la encuesta e invitó a quienes firmaron a hacerlo, como quienes no, a llevar un proceso con civilidad.