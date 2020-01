Arqueólogos hallan un sitio bíblico relacionado con el Arca de la Alianza en un convento de Israel

El descubrimiento se llevó a cabo tras hacer una excavación en una colina de Judea, donde desde hace mucho tiempo, según la Biblia hebrea, estuvo la ciudad de Kiriath-Jearim

Sinembargo.MX

12/01/2020 | 09:15 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv y el Collège de France ha descubierto un sitio bíblico del siglo VIII a. C. que podría haber servido como santuario para el Arca de la Alianza —un cofre sagrado antiguo— dentro de los terrenos de un convento católico ubicado cerca de la localidad de Abu Ghosh (Israel), informó este viernes The Times of Israel, de acuerdo con el medio RT.

El descubrimiento se llevó a cabo tras hacer una excavación en una colina de Judea, donde desde hace mucho tiempo, según la Biblia hebrea, estuvo la ciudad de Kiriath-Jearim. Ese sitio habría albergado el legendario Arca de la Alianza durante dos décadas hasta que el rey David se lo llevó a Jerusalén.

Los investigadores, que llevan trabajando en el lugar desde 2017, tratan de descubrir más detalles sobre la situación geopolítica de hace casi 3 mil años en dicha ciudad fronteriza, ubicada entre los reinos monoteístas de Judá e Israel. El arqueólogo Israel Finkelstein cree que la gran plataforma elevada descubierta fue construida por el reino del norte a modo de santuario para la historia bíblica del arca.

LUGAR ESTRATÉGICO

“Las excavaciones en Kiriath-Jearim arrojan luz sobre la fortaleza de Israel (en el reino del norte) a principios del siglo VIII, incluyendo, posiblemente, su dominio de Judá”, explicó Finkelstein. “También ilumina un tema importante en la Biblia: el Arca y su historia”, añade.

El podio rectangular elevado del sitio descubierto podría ser reconstruido para que tenga un tamaño de entre 110 y 150 metros y cubra un área de aproximadamente 1,65 hectáreas de terreno. Asimismo, tiene muros de la edad de hierro de dos metros de altura y tres de ancho.

Los expertos creen que el objetivo de ese sitio probablemente fuera legitimar a Kiritah-Jearim como el “nuevo” santuario del Arca de la Alianza. En caso de una alianza con el reino del norte, consideran que podría haber sido utilizado para instalar una base israelita con el objetivo de “dominar el reino vasallo de Judá”.