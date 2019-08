ArquidiÃ³cesis llama â€˜dulzÃ³nâ€™ al Gobierno por no aplicar mano dura a las protestas de mujeres

Arquidiócesis llama ‘dulzón’ al Gobierno por no aplicar mano dura a las protestas de mujeres

Dos días después de las manifestaciones, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que de haber utilizado a la policía durante la protesta se hubiera acrecentado la violencia. Más tarde Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, respaldó la decisión del Gobierno capitalino de no emplear el uso de la fuerza pública contra la protesta de mujeres

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Arquidiócesis Primada de México se mostró este día inconforme con “la retórica” del Gobierno de no criminalizar a las mujeres que protestan, y dijo que a veces suena dulzón y débil.

“Expresiones retóricas tan fáciles y tan oficiales como ‘no criminalizaremos la protesta’ pueden ser apenas la punta de un iceberg de dimensiones riesgosas al que, a veces, parece que nos hemos acostumbrado”, aseguró en el editorial de Desde la Fe, su medio de comunicación.

“Y sigue siendo urgente una atención profunda, permanente y eficaz, pues de continuar con remedios superficiales, ocasionales y dulzones, sólo le estaríamos apostando a una violencia mayor. Actuar no es sinónimo de reprimir. Actuar como autoridad democrática es garantizar la paz, defender los derechos y la seguridad de todos. Lo otro es una omisión hipócrita de responsabilidades elementales”, señaló.

El pasado 16 de agosto, cientos de mujeres marcharon desde la Glorieta de Insurgentes para protestar en contra de los abusos sexuales cometidos por policías en fechas recientes y para repudiar la violencia en su contra.

Las manifestantes avanzaron por las calles de la capital con pancartas, brillantina rosa y morada, pañuelos verdes y mantas. El contingente partió de la Glorieta de Insurgentes hacia avenida Paseo de la Reforma. La marcha circuló por la calle Génova y las manifestantes se dirigieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

Fue después de las 18:00 horas que la protesta cambió de tono: algunas mujeres realizaron pintas y destrozos en las inmediaciones de la Glorieta de los Insurgentes que dejaron daños en la estación del Metrobús, donde también se prendió fuego. Posteriormente incendiaron la estación de Policía Florencia, ubicada a unos metros de distancia. Algunas asistentes escribieron consignas de denuncia, y luego rompieron los cristales y mobiliario.

Dos días después, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno capitalina, afirmó que de haber utilizado a la policía durante la protesta se hubiera acrecentado la violencia. “Creo que si hubiéramos intervenido en ese momento, lo único que hubiéramos hecho es acrecentar la violencia en la ciudad”, dijo.

Ante dichas posturas, la Arquidiócesis recordó que a veces se reacciona a la violencia con métodos que toleran y fomentan la impunidad o se pretende eliminar los síntomas de un problema, sin atender sus causas profundas.

“Más allá de la contradicción que implica un desenlace vandálico en una marcha que se convoca para denunciar la violencia de género, ciudadanos y autoridades hemos de ser sensatos para seguir resolviendo la violencia generalizada; por supuesto en sus expresiones más sensibles, pero comenzando desde la cercanía de lo doméstico, en los ámbitos laborales, en la conversación pública, en los medios y las plataformas digitales, y hasta en las instituciones públicas”, indicó.

En el semanario, la iglesia católica también destacó que la violencia es un monstruo de mil cabezas, y que una de sus formas más dañinas y contumaces es la que se enmascara como “acción políticamente correcta”, sin embargo, precisó, ésta infringe daño y abuso contra las víctimas.

“Una mano dura que tome el camino de la represión –sea abierta y pública, o escondida y hasta legalizada como la llamada ‘ley garrote’- es tan reprobable como una mano blandengue que ignore el camino de responsabilidades y derechos, que diga que va a arreglar todo con abrazos amorosos o tolerando impunidades selectivas. Ambas manos también se constituyen en catapulta de una violencia latente que tarde o temprano se vuelve más difícil de contener en el marco de las instituciones y las leyes”, sentenció.

Asimismo, agregó que México necesita encontrar el camino ordinario y estable hacia el ejercicio de derechos, la paz y el respeto, donde todos deban estar comprometidos. Además, pidió no conformarse con mesas de diálogo donde no se dialoga, donde cada participante representa intereses parciales y no la búsqueda del bien común.

“Mucha violencia, sutil o explícita, pero capaz de hacer daño, puede esconderse entre las líneas de lo políticamente correcto”, finalizó.

SHEINBAUM ABRE MESAS DE TRABAJO

A lo largo de la semana pasada, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó de una serie de acciones a fin de combatir y erradicar la violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres.

A través de un comunicado, señaló que desde el 19 de agosto “abrimos mesas de trabajo, talleres, foros abiertos que en un plazo máximo de un mes generen programs integrales de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para una vida libre de violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres”. Estas medidas derivaron de la reunión que Sheinbaum Pardo sostuvo con representantes de colectivos feministas un día antes a puerta cerrada.

Hoy abrimos mesas de trabajo, talleres, y foros abiertos para que, en un plazo máximo de un mes, generemos programas integrales de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para una vida libre de violencias hacia las niñas, jóvenes y mujeres. pic.twitter.com/rGsWoAiJSy — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 19 de agosto de 2019

La funcionaria reconoció que en la Ciudad de México “ha existido y existe la violencia hacia niñas y mujeres que se manifiesta de divisas formas”. Y que pese a las políticas de prevención, atención y sanción para erradicar este tipo de violencia que el Gobierno ha impulsado, “no son suficientes”, por lo que las ampliarán y potenciarán.

Sheinbaum indicó que “si alguna declaración pudo contribuir a generar distancia entre Gobierno y mujeres que lucha contra la violencia de género, no ha sido la intención”. Por ello, se dijo dispuesta a “cerrar brechas y construir juntas una agenda, pues tenemos el mimos objetivo que es poner fin a la violencia hacia las niñas y mujeres”.

Finalmente, reiteró su deseo de preservar el diálogo en lugar de utilizar la fuerza pública, y afirmó que su administración promueve y protege la libertad de expresión.

CDMX ALISTA PLAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Claudia Sheinbaum anunció la mañana de este domingo que a más tardar a mitad de semana se presentará un plan de acción inmediata para combatir la violencia de género, el cual se pondrá en funcionamiento mientras se obtienen las resoluciones de los foros y mesas de diálogo.

Durante la celebración de la edición número 37 del Maratón de la Ciudad de México, aclaró que todos los grupos feministas fueron incluidos en las mesas de trabajo que se sostuvieron en la semana para abordar el tema.

“Aquí se incluye a todas, todas están incluidas y vamos a seguir en diálogo con ellas”, dijo en entrevista con medios de comunicación.