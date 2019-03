Arquitectos de CuliacÃ¡n piden leyes para una mejor planeaciÃ³n de la obra pÃºblica

Arquitectos de Culiacán piden leyes para una mejor planeación de la obra pública

Colegios de arquitectos e ingenieros de Sinaloa se reúnen con la Senadora Imelda Castro para exponerle las problemáticas que enfrentan como profesionistas

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Colegios de arquitectos e ingenieros de Sinaloa pidieron a la Senadora Imelda Castro Castro, se impulsen leyes en favor de la planeación de la obra pública y la elaboración de proyectos.

Durante el encuentro colegiado denonimado “Diseñando nuestras ciudades” a donde acudió la legisladora sinaloense, líderes de estos gremios expusieron las problemáticas que enfrentan como profesionistas y las deficiencias que se observan en los proyectos impulsados por el gobierno.

En su participaciones señalaron la ausencia de bancos de proyectos para la obra pública, el que pueden participar los colegios y asociaciones en los planes de obra pública, así como la necesidad de un tabulador nacional de profesionales para garantizar ingresos justos a estos sectores.

Joel Arnulfo Rodríguez Ochoa, presidente del Colegio de Arquitectos “Luis. F Molina”, dijo que los proyectos ejecutivos debieran emanar de un banco de planeación estratégica dentro de los planes de desarrollo estatales y municipales, dentro del marco legal y conforme a las necesidades del estado.

“Los organismos colegiados han estado clamando, y hoy por hoy, reclaman a ser llamados a participar en la toma de decisiones de proyectos de obra pública, desde su concepción, estudiando y analizando la viabilidad y priorización de los mismos”, mencionó.

Carlos Eduardo Valenzuela Inzunza, presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa, cuestionó el cómo sin estudios profesionales ni proyectos se realizan las obras públicas, lo cual no hace sentido, y sin embargo sucede.

“Sin estos estudios, sin estos proyectos, ¿cómo puede haber un ejercicio eficiente de los recursos, tampoco hace sentido, y esto sí que no sucede”, resaltó.

Señaló además que los pagos a los profesionales del gremio son inciertos e injustos, y por ello se volvía necesario un tabulador, el cual no sólo beneficiaría a estos grupos, sino también a profesionistas de diferentes ámbitos.

“Un aspecto bastante sensible en el aspecto de nuestro quehacer es lo referente a los honorarios profesionales, creo que nadie es ajeno a esta realidad, una realidad de honorarios inciertos y si bien, cuando ciertos, resultan un tanto injusto”, subrayó.

José Pablo Ruelas Sepúlveda, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Culiacán, señaló que pese a que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “en teoría alude” a la creación de un banco de proyectos, “en los hechos lo elude”.

“Por su pertinencia, deben poner con toda claridad en la mesa de trabajo constituir lo que se conoce como el banco de proyectos ejecutivos de arquitectura, urbanismo y de infraestructura para la planeación y ejecución de la obra pública de la entidad, por lo que se debe legislar en esta materia que sigue siendo la asignatura pendiente con el fin de transparentar y hacer más eficiente la utilización de las finanzas públicas, en sus tres niveles de gobierno”, dijo.

‘Moches’ en consultorías y corrupción por falta de proyectos: Imelda Castro

Al respecto la Senadora Imelda Castro afirmó que la falta de proyectos y la improvisación es el campo fértil para la corrupción, y la autoridad tiene un “divorcio” con los profesionales de la localidad, y prefieren contratar consultorías externas, que terminan costando muchos millones donde podrían darse “moches”.

“Efectivamente a los profesionistas, a los expertos no se les toma en cuenta, y son los que estudiaron para eso, pero el gobierno está divorciado de eso, y lo que hace a veces es contratar una consultoría de Monterrey, de Curitiba, Brasil, que le va a cobra, cinco, 10, 20, 30 millones de pesos, pero todos sus expertos que están aquí no son colsultados porque ahí estaba el ‘moche’ de la consultoría”, señaló la Senadora.

Comentó que estos aspectos como la planeación y los bancos de proyectos ya están considerados en la legislación, sin embargo, el verdadero problema es que esta no se aplica y termina afectando a los gobiernos para conseguir recursos.

“Tienen que ver con la implementación de la ley... ya hicieron mención de varias disposiciones de la Ley de Obra Pública que no se aplican como debe de ser, en esta situación donde no hay claridad de los proyectos ejecutivos o del banco de proyectos, ya hemos vividos experiencias, que no tengan acceso a los fondos porque no tenían proyectos ejecutivos, y eso es terrible, pasa mucho de un gobierno a otro, eso es criminal”, expuso.