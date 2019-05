Arranca la campaÃ±a Pura PrevenciÃ³n, Puro Sinaloa

Arranca la campaña Pura Prevención, Puro Sinaloa

Forman equipo Sepyc, Secretaría de Salud de Sinaloa, Seguridad Pública Sinaloa, Cepavif, Sipinna Sinaloa, Ismujeres y Sociedad Educadora A.C. para la prevención de adicciones y la deserción escolar

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tres dependencias del Gobierno estatal, instituciones y asociaciones civiles se unen en Sinaloa para emprender el programa Pura Prevención, Puro Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la deserción escolar, las adicciones a las drogas o al alcohol, así como el riesgo que enfrentan los jóvenes de incursionar en actividades ilícitas, merecen el esfuerzo conjunto entre sociedad y Gobierno.

La campaña dio inicio hoy en la escuela secundaria Moisés Sáenz (Federal 1). El titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía, destacó la instrucción del gobernador Quirino Ordaz Coppel, “nunca debe haber escuelas sin sociedad”.

Durante el arranque de Pura Prevención, Puro Sinaloa, al que asistieron los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo y el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, Mejía López señaló que de cada 100 jóvenes que entran a primero de primaria, solo la terminarán 96, de ellos, solamente pasarán a primero de secundaria 87 y solo 77 ingresarán a tercero de secundaria, mientras que únicamente 56 llegarán a preparatoria.

“El Gobernador Quirino Ordaz está convencido que no podemos seguir produciendo generaciones heridas. Se nos quedaron en el camino muchísimos jóvenes que no desertaron, sino que el sistema educativo no le puso atención al rostro humano y las necesidades particulares. Creemos que la prevención puede abatir y combatir a las generaciones heridas”, dijo Mejía López.

El programa seleccionó previamente a 95 escuelas, cuyos alumnos enfrentan riesgos, según indicadores de salud internacional. Este indica cuáles son los principales riesgos que llevan a los jóvenes a la deserción escolar.

El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, comentó que se llevó a cabo un trabajo previo muy intenso. La dependencia a su cargo, a través de las unidades médicas ofreció capacitación contra las adicciones.

“Queremos seguir manteniendo jóvenes sanos, libres de adicciones, cualquiera de ellas: tabaco, alcohol, drogas. Esto conduce a violencia y a la construcción de malos o inadecuados seres humanos, aquí es tarea nuestra, es una responsabilidad conjunta entre padres de familia, maestros, educandos y alumnos y autoridades juntos como equipo estatal de la sociedad debemos de participar haciendo las acciones que conjuntamente seguramente llevaremos para bien y será un éxito”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, indicó que es mejor intensificar la prevención para no lamentar incidentes.

“Esperemos se generen cambios que beneficien a toda la sociedad. Es uno de los objetivos más importantes del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel: sumar esfuerzos en los tres niveles de gobierno para atender los diferentes temas”.

El titular de la SEPyC añadió que el programa permitirá obtener un indicador de la situación de los jóvenes en Sinaloa y posteriormente servirá como una prueba de todas las acciones que deben realizarse en todo el estado.

En este esfuerzo hacen equipo también DIF Sinaloa, que preside la señora Rosy Fuentes de Ordaz; Sipinna, cuya titular es Margarita Urías Burgos; ISMujeres, que dirige Reyna Araceli Tirado, así como Cepavif, cuya secretaria general es Martha Ofelia Meza Escalante, y la secretaria Ejecutiva de Sociedad Educadora, Rosalba Echevarría Valenzuela.