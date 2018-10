Arranca La Voz MÃ©xico

Arranca La Voz México

Maluma, Carlos Rivera, Anitta y Natala Jiménez ya tienen los primeros miembros de sus equipos

Noroeste / Redacción

01/10/2018 | 12:12 AM

MÉXICO._ Ya dio inicio La Voz México 2018; con algunos cambios, nuevos coaches y la youtuber Lele Pons como conductora.

Con ‘Vivir mi vida’, de Marc Anthony, quedó inaugurada la séptima edición del reality show, que tiene como coaches a cuatro exitosos cantantes del momento: Maluma, Natalia Jiménez, Carlos Rivera y Anitta.

Diana Villamonte eligió a Maluma como mentor.

Para esta nueva temporada de La Voz México hay una nueva dinámica, la cual permite a cada coach bloquear a alguno de sus compañeros e impedir que algún participante se quede con alguno de los otros coaches.

El Padre Guillermo cantó Te amaré y se quedó en el equipo de Carlos Rivera.

La primera aparición de la noche encendió el foro con la potencia de su talento y con el tema “And I’m tellling you I’m not going” convenció de inmediato a los cuatro coaches; ella es Diana Villamonte, de origen panameño, radicada en Puerto Vallarta, quien eligió a Maluma para guiar sus pasos en el concurso.

La siguiente presentación marcó un hito en el concurso de La Voz… México, pues por primera vez subió a cantar un sacerdote, él es Guillermo Mendoza y con el tema “Te amaré” logró girar las cuatro sillas y ahora forma parte del equipo de Carlos Rivera.

Mafer Labastida avanzó en la competencia con el tema Open arms.

Enseguida llegó un momento muy conmovedor y maternal, fue cuando Mafer Labastida compartió el escenario con sus pequeñas hijas, tras haber convencido a Carlos, Natalia y Maluma con “Open arms”; al final, ella decidió pasar a la siguiente etapa con Anitta.

Maggy Aranda aseguró su lugar en el equipo de Natalia Jiménez.

Su perseverancia llevó a Maggy Aranda a consiguió con “Back in black” asegurar su lugar en el equipo de Natalia Jiménez. El primer representante de la música regional de la noche fue Luis Ochoa, quien con el tema “Entre beso y beso” puso a prueba su talento y convenció todos los mentores; el joven michoacano inclinó la balanza a favor de Carlos Rivera.

Luis Ochoa convenció a todos los coaches y ahora forma parte del equipo de Carlos Rivera.

Ley Memphis, de Jalisco, llegó a la plataforma de La Voz… México para demostrar que la edad no tiene fronteras, pues a sus 69 años sorprendió a todos los coaches con “House of the rising sun” y ahora forma parte del equipo de Carlos Rivera; con esta aparición, Ley se convirtió en el concursante más longevo de todas las emisiones.

Ley Memphis se convirtió en el participante más longevo de La Voz… México.

El momento más conmovedor de la noche llegó con la presentación de Norah Montero, pues a pesar de estar librando la batalla contra el cáncer de hígado, pisó el escenario de La Voz… México para buscar su sueño musical y lo hará al lado de Anitta.

Norah Montero hará su sueño realidad en el equipo de Anitta.

Enseguida se presentó Morganna Love, de Guanajuato, una voz que atrapó a todos los coaches, y con ella vino el primer bloqueo, pues Natalia impidió que se fuera con Maluma, pero no sirvió de mucho la estrategia de la española, pues Morganna se fue con Anitta.

Morganna Love luchará por un lugar en el concurso de la mano de Anitta.

Érika Alcocer cerró con broche de oro la primera noche de audiciones, pues con “Never enough” dejó claro a todos los coaches que su talento es indiscutible; y a pasar de que Carlos Rivera usó su bloqueo para impedir que Erika se quedara con Natalia, la insistencia de Maluma rindió frutos y lo eligió.

Érika Alcocer cerró con broche de oro la primera noche de audiciones con el tema Never enough.

La próxima semana se transmitirá la segunda noche de audiciones de La Voz México, que dará inicio a las 19:30 horas.