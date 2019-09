Arranca operativo de seguridad por fiestas patrias en MazatlÃ¡n

Arranca operativo de seguridad por fiestas patrias en Mazatlán

Se esperan cerca de 15 mil personas en aniversario del tradicional Grito en Plazuela República

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Este viernes arrancó el operativo de seguridad por las fiestas patrias en Mazatlán y se espera que a la celebración del tradicional Grito de Inicio de la Guerra de Independencia de México, en la Plazuela República, asistan entre 10 mil y 15 mil personas.

"Se viene un esfuerzo institucional muy grande por las fiestas patrias, el día de mañana (hoy) nosotros ya arrancamos técnicamente el operativo del 15 y 16 y aquí en el Centro de la Ciudad se tienen actividades que tienen que ver con ensayos, con probar nuestros protocolos, nuestros aparatos para culminar el desfile cívico militar", dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Federico Rivas Valdez.

Agregó que en dicho desfile, que se realizará a partir de las 8:00 horas del próximo lunes en la Avenida del Mar, del Monumento al Pescador hasta la Avenida de los Deportes, la Policía Municipal tendrá presencia incorporado en la columna del mismo junto con las fuerzas armadas.

"Como estamos operando también vamos a tener la oportunidad de mostrarnos a la ciudadanía para que nos conozca bien y mejor", reiteró.

El titular de la SSPM dijo que la aplicación del alcoholímetro se realizó de manera normal ayer y para esta día estaba pendiente por anunciarse alguna estrategia.

Pero recalcó que son fiestas patrias que hay que festejar, pues los mexicanos somos libres gracias al sacrificio de muchas personas pero también se requiere divertirse con responsabilidad, pues al manejar se están compartiendo espacios con amigos con ciudadanos que están con su familia, hay señoras, menores.

"Entonces no se vale que porque estoy solo me divierta con desenfreno sino tener respeto, tener una ética como ciudadano y respetar a quienes están a mi alrededor, más aún si estamos compartiendo un espacio tan pequeñito como es la Plazuela República donde de manera tradicional hay un evento masivo, debemos estar alegres, contentos pero con mesura y no olvidarnos los temas de seguridad", continuó.

"Va haber unos accesos de revisión donde van a participar compañeros policías de varias dependencias y obviamente por la seguridad de todos vamos a realizar una revisión corporal y de las bolsas, de las personas que traigan mochilas, se les recomienda que vengan ligeros porque hay una gran acumulación de personas es más sencillo venir ligeros, sin grandes mochilas".

Recalcó que no se permitirá el acceso con bebidas embriagantes a dicha Plazuela, ni botellas, mucho menos de vidrio, para la misma seguridad de la gente, por redes sociales ya se está recomendando que las personas no lleven pirotecnia, objetos punzocortantes y obviamente ni armas de fuego, mascotas y que dejen fuera el mal humor.

Ayer la fue cerrado a la circulación vehicular un tramo de la calle General Ángel Flores, por la colocación de un templete por la celebración del 209 aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia de México y la tarde de mañana domingo se cerrarán las calles aledañas a dicha Plazuela por ese festejo, donde el elenco artístico será encabezado por la cantante Alicia Villarreal.

El Alcalde dará el tradicional grito desde el kiosco de dicha plazuela, entre la gente a la que se debe, dijo.

Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruíz Gastélum, manifestó que para el evento de conmemoración del tradicional grito se esperan entre 10 mil a 15 mil personas.

"Sí unas 10, 15 mil personas", expresó Ruíz Gastélum.

Agregó que para el desfile del 16 del mes en curso en el paseo costero se contempla la participación de cerca de 2 mil personas y una afluencia de entre 5 mil a 6 mil asistentes a este evento.