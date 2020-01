PREMIOS GRAMMY 2020

Arrasa Billie Eilish con seis galardones de los Premios Grammy

La española Rosalía gana Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo con El mal querer; artistas rinden honores a Kobe Bryant

Leopoldo Medina

La cantante Billie Eilish es la máxima ganadora de los Premios Grammy en su 62 edición: Mejor artista nuevo, Mejor álbum de año, Mejor grabación del año, Mejor canción del año, Mejor álbum vocal de pop y Mejor ingeniería de grabación para un álbum.

Una vez más, los artistas más destacados del mundo de la música se reunieron para ser agasajados en los premios Grammy, galardones que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en reconocimiento a lo mejor de la música, y este año se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles.

La anfitriona es Alicia Keys comenzó esta nueva edición de los reconocimientos de la música internacional con un homenaje a Kobe Bryant, la estrella de NBA que falleció este domingo en un trágico accidente aéreo.

“Kobe y su hija Gianna están en nuestros corazones”, dijo.

Demi Lovato presentó al mundo su tema 'Anyone'.

Gwen Stefani y Blake Shelton también interpretaron una canción juntos, mientras que los Jonas Brothers cantaron sus últimas canciones como “Five more minutes” y “What a man gotta do”.

El primer premio de la noche se lo llevó Lizzo como Mejor Actuación Pop Solista. A su vez, Dan + Shay ganaron como Mejor Grupo o Dúo de Country. Las actuaciones siguientes fueron un homenaje que Usher le realizó al legendario cantante Prince y la dedicatoria de Camila Cabello a su padre con su último sencillo First Man.

Como Mejor Album de Comedia ganó el artista Dave Chappelle.

La solista Ariana Grande interpretó uno de sus más recientes éxitos como lo es Imagine, pero también cantó 7 Rings y Thanks u, Next, recreando parte de los dos videos.

Billie Ellish también realizó una de las actuaciones más esperadas, como la de Aerosmith. Esta agrupación rindió homenaje a Bryant mostrando su camisa de juego en pleno concierto.

La española Rosalía se llevó el premio a Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo.

Las actuaciones de Lil Nas X junto a BTS y Billy Ray Cyrus hicieron bailar al público, mientras que la de Demi Lovato dio un mensaje de conciencia a los espectadores por su última recaída por sobredosis de drogas.

HER cantó su éxito Sometimes que dio entrada a los reconocimientos de los cantantes, productores y trabajadores de la música difuntos en el año 2019.

LOS GANADORES DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS

- Mejor álbum del año

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

-Mejor grabación del año

“Bad Guy,” Billie Eilish

-Mejor artista nuevo

Billie Eilish

- Mejor canción del año

“Bad Guy,”, Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)

- Mejor performance pop solista

“Truth Hurts,” Lizzo

-Mejor performance R&B

“Come Home,” Anderson .Paak feat. André 3000

-Mejor canción country

“Bring My Flowers Now,” Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker (Tanya Tucker)

- Mejor álbum de rap

Igor, Tyler, the Creator

- Mejor performance en grupo

“Old Town Road,” Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

-Mejor álbum pop vocal tradicional

Look Now, Elvis Costello & The Imposters

- Mejor grabación dance

“Got To Keep On,” The Chemical Brothers

-Mejor álbum de rock

Social Cues, Cage The Elephant

Mejor álbum local de jazz

12 Little Spells, Esperanza Spalding

-Mejor álbum gospel

Long Live Love, Kirk Franklin

-Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo

El Mal Querer, Rosalía