People Choice Awards 2020

Arrasa el grupo BTS en la edición 46 con cuatro premios

Jennifer López es galardonada con el People’s Icon Award, mientras que Justin Bieber y Ariana Grande, son reconocidos como los artistas Masculino y Femenino del 2020

Leopoldo Medina

Una noche plagada de sorpresas fue la que se vivio en la edición 46 de los premios People’s Choice Awards, la premiación más importante para los fans y la cultura pop del mundo, en donde el público es el único juez y sus votos deciden quiénes son las estrellas favoritas en diferentes categorías sobre películas, televisión y música.

El evento se celebró en Santa Mónica, California, y contó con Demi Lovato como host oficial, y aunque la entrega se realizó de manera virtual, con las celebrities presentes a través de videollamada, algunas figuras acudieron al evento para realizar números musicales o para recibir menciones especiales.

Fue el grupo BTS el que arrasó en la noche de la premiación, al llevarse cuatro premios, como Mejor Grupo 2020, Mejor Canción, Mejor Álbum, y Mejor Video Musical. Justin Bieber fue uno de los grandes protagonistas del evento ofreciendo un buen show, al igual que el dúo Chloe x Halle, Alison Brie, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Sofía Carson, Tiffany Haddish y Tyler, the Creator.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Jennifer López fue galardonada con el People’s Icon Award. Pero no fue la única personalidad importante dentro del mundo del entretenimiento que recibió un homenaje especial: Tyler Perry recibió el People’s Champion of 2020 Award y Tracee Ellis Ross se adjudicó el Fashion Icon Award.

La actriz Joe King recibe el premio como Mejor Actriz de Comedia por El Stand de los besos 2.

Entre los premios más importantes, se destaca la consagración de Bad boys for life como mejor película del año, y El stand de los besos 2 como la mejor comedia. Mulan, por su parte, se consagró como el mejor largometraje de acción y Hamilton como el mejor drama.

La actriz Ellen Pompeo obtiene el galardón como mejor Estrella Femenina de Televisión.

En cuanto a la televisión, Grey’s Anatomy se impuso como la mejor serie. Riverdale recibió la estatuilla al mejor drama y Never have I ever fue la mejor comedia.

Justin Bieber ofrece una presentación en el evento y es reconocido como el Artista Masculino 2020.

Respecto a la música, Justin Biber fue el mejor artista masculino y Ariana Grande se impuso en la terna femenina.