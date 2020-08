Arremete Estrada Ferreiro contra presidente de Canaco; lo acusa de no importarle las muertes por Covid-19

El Alcalde de Culiacán afirmó durante una conferencia digital entre empresarios y autoridades, que Diego Castro Blanco es uno de los actores que está detrás de la 'grilla' y ataques políticos en su contra y que solo le importan sus intereses personales a costa de la salud de la población

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, arremetió contra Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo; lo acusó de no importarle las personas enfermas y las muertes por Covid-19 con tal de satisfacer sus intereses económicos.

Durante una reunión entre empresarios, autoridades de Gobierno del Estado y el Municipio, organizada por la Canaco vía Zoom, donde se abordaría la apertura de antros, bares, salones de fiesta y casinos, el Presidente Municipal tomó la palabra y dio fuertes declaraciones contra el líder camaral, a quien señaló de ser quien está manejando a los comerciantes que están manifestándose en las instalaciones del Ayuntamiento de Culiacán y también de formar parte de quien está organizando toda la 'grilla' y ataques políticos en su contra.

"No me diga usted, amigo, que los comerciantes esos que andan protestando son afiliados a Canaco, y sin embargo están apoyados por usted, no me diga que los hemos atendido, porque en cuanto a los locales de fiesta de ayer -miércoles- se fueron contentos, llegamos a acuerdos, los de casinos están conmigo ahorita, los de antros y restaurantes y venta de cerveza, así como los de bares también están contentos porque hemos apoyado lo que están pidiendo", subrayó.

"Indebidamente hacen cosas que están afectando la salud de las personas, y no les preocupa la muerte de mucha gente, ni le preocupa usted tampoco que la gente esté enferma y muriéndose, usted ve sus intereses nada más, y lo peor es que detrás de usted hay gente que también está manejando esto", acusó.

El Alcalde de Culiacán afirmó que su administración ha estado apoyando a los empresarios durante la pandemia, así como a los comerciantes, por lo que no entiende cómo un presidente de una cámara como la Canaco le anda 'alborotando' a la gente para que lo presionen y hagan manifestaciones en el recinto municipal.

"Siempre hemos estado dispuestos a apoyar a los comerciantes, a los empresarios, restauranteros, a los de bares, a los de casinos que están ahora conmigo en este momento, ayer atendí a los de locales de fiestas... he atendido a los comerciantes del Centro que están en huelga de hambre y en ninguno de los casos hemos sido intransigentes, en todos los casos hemos querido apoyar", señaló.

"Yo no me explico el porqué, y me dirijo a usted, amigo Diego Castro, como dirigente de Canaco, me anda alborotando a la gente para que venga a presionarme, no nos van a presionar de ninguna cosa a nosotros, vamos a hacer lo que tengamos que hacer correctamente conforme a la ley, no admitimos presiones de ninguna especie y menos que nos vengan a decir que un funcionario de Gobierno les autorizó", aseveró.

El morenista agregó que el Municipio no dará luz verde a que abra algún negocio solo porque un funcionario del Gobierno del Estado lo diga, sino que tiene que ser de manera oficial, con un documento firmado de por medio.

"Si les autorizan algo allá (Gobierno del Estado) yo lo voy a respetar, pero que lo hagan por escrito, no vengan aquí con chismes nada más, ni digan que somos los culpables de lo que está pasando, traen alianzas de tipo política, grillas, en contra mía, tienen toda la libertad de hacerlo, pero como dirigente de Canaco tiene usted una responsabilidad legal y ética con sus agremiados", manifestó.

Ante estos señalamientos, Diego Castro Blanco negó que él como presidente de la Canaco busque atacarlo políticamente, y recalcó que está en la mejor disposición de seguir haciendo equipo para que a Culiacán le vaya bien económicamente.

"No somos bajo ninguna circunstancia agitadores ni grilleros, señor Presidente, somos gente que defendemos el comercio, defendemos la actividad comercial y estamos en la mejor disposición de hacer equipo, sumar voluntades, colaborar con los gobiernos, ser órganos de consulta y colaboración", expresó.