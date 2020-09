POLÉMICA EN REDES

Arremete Fernanda Melchor contra quien distribuye archivos piratas de su obra

La distribución ilegal de los PDF que existen de su libro Temporada de Huracanes, provoca la molestia de la autora y se vuelve tendencia en Twitter

Noroeste / Redacción

Durante varias horas, la escritora veracruzana Fernanda Melchor, ganadora del Premio Internacional de Literatura 2019, se volvió tendencia en Twitter por quejarse de los libros en PDF que la gente comparte ilegalmente en la red, sobre todo de su última novela Temporada de Huracanes.

En su cuenta de Twitter, el miércoles por la noche la autora, que recientemente fue finalista del International Booker Prize, posteó a los usuarios de la red social que mejor compartieran una parte de su cuerpo que sus libros en PDF.

@fffmelchor: "Si quieren verse generosos, regalen las nalg..., cu..., no mis libros en pdf!"

Al parecer su molestia cambió a sarcasmo este jueves ya que ironizó con otro tweet referente al tema que se volvió viral por las opiniones que generó.

“Bueno, ya basta de chorcha y empecemos a chambear en la nueva novela, que esos PDFs piratas no se van a generar solos”, comentó.

Después de leer la infinidad de comentarios que desencadenó su primer tuit, Fernanda Melchor le contestó a una usuaria, pero ya en otro tono:

"Jaja, no lincho a nadie, amiga. ¿Quién no ha leído un libro pirateado cuando no ha podido conseguirlo? Sólo estaba muy enojada anoche con la gente que lucra con mi chamba. Soy una persona, con sentimientos, no un nombre en un catálogo".

Un editor le comentó también que en su experiencia profesional había muchos experimentos que apuntaban hacia algo claro: mientras más circula un libro, por ejemplo en pdf, más termina vendiéndose y Melchor, le comentó un poco más empática:

"Lo sé, nomás que anoche me emp.. por culpa de un ca... que andaba ofreciendo Temporada en un pdf todo feo en twitter. Entiendo todas las razones de los que defienden el libre acceso, pero tmb se siente bien gacho ver cómo regalan lo que te costó años escribir".

Melchor es una autora nacida en Veracruz en 1982, vive en Puebla y escribe tanto novelas como reportajes.

Su novela más conocida y motivo de su publicación que se volvió tendencia es Twitter es "Temporada de huracanes", que ha sido publicada en Alemania por la editorial Klaus Wagenbach y traducida a varios idiomas, fue definida por la crítica como un retrato de México y sus demonios. Recientemente, su traducción fue finalista del International Booker Prize 2020.