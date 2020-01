Arrestan a Joaquin Phoenix tras protestar contra la crisis climÃ¡tica

WASHINGTON._ Joaquin Phoenix fue detenido por la policía de Estados Unidos, luego de que participara en una protesta para concientizar sobre el cambio climático que se realizó a las afueras del Capitolio en Washington D.C.

De acuerdo con TMZ, el protagonista de Joker y Martin Sheen fueron arrestados, luego de que estuvieran en la manifestación convocada por la actriz Jane Fonda y pronunciaron discursos a favor del veganismo y el fin de la extracción de combustibles fósiles.

