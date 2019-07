R. Kelly, quien ya enfrenta cargos de abuso sexual presentados por fiscales de Illinois, fue arrestado en Chicago bajo un acta de un jurado de instrucción federal que incluye 13 cargos, entre ellos crímenes sexuales y obstrucción de la justicia.

Un vocero de la oficina del fiscal federal Joseph Fitzpatrick dijo que el cantante de R&B estaba caminando junto a su perro cuando fue arrestado alrededor de las 19:00 horas del jueves y se encuentra bajo custodia de las autoridades federales, citó milenio.com.

Según el sitio web del Departamento Federal de Prisiones, Kelly está detenido en el Centro Correccional Metropolitano en el centro de Chicago.

Su arresto se produjo horas después de que un acta fuera presentada en un tribunal federal para el distrito del norte de Illinois.

"Los cargos incluyen pornografía infantil, seducción de una menor y obstrucción de la justicia", dijo Fitzpatrick.

Agregó que se proporcionarían más detalles. El abogado de Kelly, Steve Greenberg, dijo el viernes que agentes federales arrestaron a Kelly bajo cargos formulados en Illinois y Nueva York.

El cantante espera ser liberado tras una audiencia de fianza a principios de la próxima semana, dijo Greenberg.

