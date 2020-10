Arriesgado, realizar el Carnaval: José Gámez Valle

Si deciden hacerlo, debe haber mucho control sanitario, porque un evento masivo con alcohol de por medio es peligroso, advierte el empresario hotelero

Alma Soto

Si el Gobierno de Mazatlán decide organizar el Carnaval Internacional del próximo año, pese a la pandemia de Covid-19, debe crear estrictos protocolos sanitarios, pues mezclar alcohol con eventos masivos puede ser muy arriesgado, declaró José Gámez Valle.

El director de Mercadotecnia de Asociación de Hoteles, Moteles y Empresas Turísticas de Mazatlán dijo que hasta el momento el Gobierno municipal no ha dado mayor información respecto de cómo se harían los eventos.

“Dijeron que desfiles no, quizá Olas Altas tampoco, pero si deciden hacerlo, pues deberán establecer controles para el número de personas que podrán reunirse cada cierto espacio”, declaró.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó, por la mañana, que se están creando protocolos para tener Carnaval en 2021, quizá sin desfiles, pero sin descartar la apertura de Olas Altas, donde se da la mayor concentración de personas.

Gámez Valle aseguró que, sin eventos masivos, Mazatlán ha sido uno de los destinos más favorecidos por los turistas, con niveles de ocupación que llegaron, en algún momento, hasta el 85 por ciento.

“Estar al 85 por ciento de lo que teníamos el año pasado es una maravilla, hay destinos que están al 20%, a los que más bien les fue están al 40 por ciento, hay ciudades en Francia con toques de queda, no es que te sugieran no salir, sino que los meten a la cárcel por los rebrotes, y aquí nos estamos cuidando para que no nos cierren de nuevo”, declaró.

Dijo que los afiliados a la AHMyETM no van a bajar la guardia en los protocolos, pero hacer un evento masivo con alcohol de por medio es muy riesgoso.

“La gente está desesperada por salir, no solo en Mazatlán, sino en todo el País, por eso hay que cuidarse”, dijo.

En otro tema, Gámez Valle recordó que la próxima semana se realizará la Fiesta Amigos de Mazatlán, evento anual en el que se da a conocer la oferta del destino a los mayoristas y a algunos medios especializados en turismo.

Para la cena, que es el punto central de la fiesta, dijo que se están cuidando minuciosamente los protocolos, a tal grado que en un lugar para 400 comensales, apenas va a haber 120.

“Queremos mostrarle al mundo que los protocolos que se siguen en Mazatlán son muy estrictos, para darles la certeza de que los estamos cuidando, que no se van a enfermar si vienen a Mazatlán”, recalcó.