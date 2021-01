Arropa el PAN a Mario Zamora

Tiene el precandidato al Gobierno de Estado de la Alianza Va por Sinaloa primer encuentro con panistas

Alma Soto

El precandidato al Gobierno del Estado de la Alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, tuvo un primer encuentro con militantes del Partido Acción Nacional, uno de los tres que conforman la alianza.

De su experiencia, Zamora Gastélum comentó que su último puesto en servicio público fue la dirección nacional de Financiera Nacional de Desarrollo, misma que prestaba 70 mil millones de pesos, con una cartera vencidad de menos del 3 por ciento a nivel nacional y de apenas el 1 por ciento en Sinaloa, y que tenía una línea de crédito con el Banco Mundial, otra con el Banto Interamericano de Desarrollo.

“El propio Banco Mundial lo puso como ejemplo de agencia de desarrollo y que en menos de dos años prácticamente ya se la terminaron, ya no prestan dinero, si lo prestan lo prestan carísimo, ya no hay apoyos, le quitaron una herramienta a lo que muchos ciudadanos que viven en el sector rural, ya no lo tienen, esa es una pequeña muestra de lo que estamos viviendo”, criticó.

Por eso, dijo, hay que entender por qué se hizo la alianza, no porque se quiere seguir manteniendo privilegios, sino porque escucharon a los ciudadanos comunes y corrientes que no militan en partidos políticos y les pidieron juntarse, dejar intereses personales y egos por el bien de México.

“Compartimos un principio básico: la libertad de poder decir lo que se quiera, con respero, y que del poder nadie me diga por lo que digo, o estás conmigo o estás contra mí... de decidir a través del voto a quién elegimos, hoy todos lo saben, que quieren desaparecer el Instituto Nacional Electoral y que sea el gobierno el que que organice las elecciones y que cuente los votos y ya tienen listo a Manuel Bartlet, eso es lo que está en juego en esta elección”, manifestó.

El priista, quien es el precandidato de la Alianza Va por Sinaloa que integraron PRI, PAN y PRD, fue introducido ante los militantes panistas por Juan Carlos Estrada, líder del Comité Directivo Estatal del PAN, y por José Roberto González Gutiérrez, presidente del Comité Ejecutivo Municipal.

Estuvieron presentes, también, Cinthia Valenzuela, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, y Julieta Torres, presidenta del PRI en Mazatlán.

Y. como parte del presidium, estaban las dos precandidatas a la Diputación Federal por el Distrito I de la Alianza Va por Sinaloa, Paloma Menesses Arellano y Wendy Barajas Cortés.