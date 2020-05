Artesanos en CuliacÃ¡n cambian productos por despensa y paÃ±ales para su bebÃ©

Artesanos en Culiacán cambian productos por despensa y pañales para su bebé

Olga y Sergio son un matrimonio de artesanos originarios de Oaxaca que dejaron de trabajar hace un mes por la contingencia sanitaria, sin embargo al no percibir ingresos tuvieron que salir a la calle a ofrecer sus productos a cambio de despensas, productos de limpieza, pañales y leche para su bebé de seis meses

Karen Bravo

CULIACÁN._ Una mesa, dos anaqueles, y tres cartulinas acompañan a Olga y Sergio, dos artesanos que tuvieron que dejar la cuarentena para buscar el sustento para ellos y sus tres hijos.

Originarios del pueblo de San Andrés, Oaxaca, radican en Culiacán desde hace seis años. Olga, de 27 años de edad, trabajaba diariamente en su puesto de artesanías ubicado a las afueras de las oficinas de Correos de México en el centro de Culiacán.

Hace un mes Olga y Sergio tuvieron que dejar de trabajar por la contingencia sanitaria por Covid-19. Cuenta la joven que fueron retirados por las autoridades y acataron las disposiciones de salud por ellos y por sus tres hijos: Axel de seis meses, Kevin de cinco años y Azucena de nueve.

“De lo poquito que teníamos de lo que habíamos vendido aguantamos hasta ahora para salir así”, narra.

“A veces no teníamos ni qué comer ni con mi hijos y ya sabe que los niños son así, no saben, piden y piden nomás y la verdad me da mucha tristeza ver a mis niños así y a veces no tenía ni para los pañales tampoco”, explica.

A través de las redes sociales Olga y Sergio se dieron cuenta que otros artesanos en diferentes regiones del país salieron a las calles a hacer trueques, sus productos por despensa y decidieron hacer lo mismo.

“Estamos desesperados, desde que empezó la cuarentena no nos podíamos salir a trabajar, y estuvimos hasta donde aguantamos y no salimos”, lamenta Olga.

Hace tres días se instalaron en el camellón del bulevar Dr. Mora frente a un conocido supermercado en la colonia Campiña. Ahí la gente ha respondido al llamado e incluso solamente se acercan a apoyar.

“Hay quienes llegan y la verdad sin recibir nada a cambio. Yo nunca he dudado de los sinaloenses”, dice.

También hubo quienes les tomaron fotografías y las difundieron en redes sociales para difundir el mensaje de apoyo.

“De todo corazón les digo que muchas gracias a todos los sinaloenses, la verdad tienen un corazón muy grande. Gracias a Dios ayer sí nos fuer muy bien, la gente reaccionó bien rápido, llegaron con despensas, pañales, de todo, gracias a Dios nos fue bien”, expresa Olga.

Pese a la ayuda que reciben, existe la angustia de que se les agoten los productos porque no tienen el dinero suficiente para volver a surtirse de materia prima para elaborarlos y solamente pueden pedirla de San Andrés, Oaxaca de donde son originarios.

PARA AYUDAR A OLGA Y SERGIO

-Están ubicados en el camellón del bulevar Dr. Mora frente a un conocido supermercado en la colonia Campiña.

-Necesitan despensa, productos de limpieza y pañales para Axel de seis meses de edad.

-También tienen a la venta sus productos para recaudar fondos y comprar materia prima para continuar elaborándolos