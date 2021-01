Artículo 19: 82 periodistas han muerto por Covid-19 en México; es uno de los 4 países más afectados

73 hombres y nueve mujeres que se dedicaban al periodismo perdieron la vida desde abril de 2020 hasta la actualidad debido a su labor de cubrir la pandemia en el país

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo/EFE).- 82 periodistas fallecieron a causa de la COVID-19 en México, según reporta la asociación Artículo 19.

Artículo 19 denuncia que México se encuentra dentro de los cuatro países con mayor número de decesos de periodistas a causa del virus.

“Las y los periodistas y trabajadores de medios de comunicación tienen un rol esencial, tanto para dar a conocer las medidas que las autoridades están tomando para enfrentar la pandemia, como para robustecer el debate público sobre la idoneidad de dichas medidas”, expuso la asociación en redes sociales.

Además, llamó al Gobierno de México para que los dueños de empresas de comunicación aseguren la protección y accesos a servicios de salud a fin de prevenir más contagios y decesos de periodistas a causa del virus.

Hasta el pasado 5 enero, al menos 602 profesionales de los medios de información fallecieron en el mundo a causa de la COVID-19, más de la mitad de ellos (303) en Latinoamérica, informó la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés).

La organización advirtió que el número real de víctimas en el sector es con seguridad mayor, ya que a veces no se especificó la causa de la muerte o no se anunciaron los fallecimientos, y en algunos países no hay información fiable.

La organización, que habitualmente documenta los ataques a periodistas en el planeta pero en 2020 también hizo un seguimiento de la incidencia de la pandemia en el sector, pidió que los trabajadores de los medios de comunicación tengan acceso prioritario a las vacunas si así lo solicitan.

“Debido a su profesión, los periodistas que salen a la calle para informar están, de hecho, particularmente expuestos al virus. Algunos de ellos, especialmente los independientes y los fotógrafos, no pueden simplemente trabajar desde casa”, destacó el Secretario general de la PEC, Blaise Lempen, en un comunicado.

