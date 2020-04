Artista urbano se viste de El Chavo del 8 y pide ayuda en crucero de CuliacÃ¡n

Artista urbano se viste de El Chavo del 8 y pide ayuda en crucero de Culiacán

Disfrazado del famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, Luis, el artista urbano, toma la calle como escenario para poder llevar alimento a sus padres

Leopoldo Medina

Son las 11:00 horas, el sol abrazador se hace presente con gran fuerza, regalando un intenso calor, pero eso no le importa a Luis, quien desde muy temprano salió de su casa, disfrazado del “Chavo del 8” buscando conseguir algunas monedas para llevar alimento a su casa.

Durante un minuto, tiempo que dura en cambiar el semáforo, la esquina de Rafael Buelna y Obregón, se convierte en su escenario, no hay reflectores, una carpa, ni quien lo presente, muchos menos lugares VIP para ver su show, solo el duro y caliente pavimento y unos cuantos espectadores a bordo de sus autos.

Luis hace gala de su talento en el arte del malabarismo, realizando con tres pequeñas pelotas un acto que atrapa las miradas, aunque al terminar no tenga el alimento de los artistas: el aplauso. Sólo espera obtener algunas monedas.

“Desde hace más de cuatro años me dedico a esto, soy un artista de la calle, antes era payaso, y hoy pues por necesidad me dedico a esto, disfrazado del Chavo del 8, un personaje al que admiro mucho, y a quien hago un homenaje recordándolo, para que vean que sigue tan vivo como antes”, expresa Luis.

Como payaso trabajó durante más de 12 años, actividad que aprendió desde niño. La calle se ha convertido en su mejor escenario, su escuela, porque en los estudios sólo llegó hasta el sexto año de primaria, pues se a trabajar para ayudar a sus padres, cantando en las calles y en camiones.

Con el sudor “corriendo” por su rostro por el incesante calor, Luis cuenta que es originario de Culiacán, que tiene 44 años, y que actualmente vive con sus padres, ya que ellos son adultos mayores, y con necesidades.

“Sé que tengo que estar en casa guardado, pero la necesidad es muy grande, a mi papá lo acaban de despedir de su trabajo, y pues tenemos que comer, por eso estoy aquí en la calle, ganando algunas monedas para llevar comida a la casa, porque no tenemos apoyo de nadie”.

La situación que se vive lo obligó a salir de nuevo para colocarse una vez más ahí en esa calle, donde durante varias horas repite su show de malabarismo, esperando ser favorecido por los automovilistas.

“La gente es buena, a veces si no me dan una moneda, me dan alguna fruta, comida, me dice que le eche ganas. Hago esto por mis padres, ellos ya están grandes. Tengo un hijo, pero estamos distanciados, él vive con su mamá, y lo poquito que gano pues lo llevo a la casa”.

Luis desea encontrar un trabajo, algo que sea más estable, con prestaciones, sobre todo el de salud, para sus papás. Recordó que ya ha trabajado como ayudante de albañil, pero desea un trabajo más estable.

“Tenía un mes que no salía a la calle, pero hoy la necesidad es más grande, tengo que ayudar a mis padres, aquí seguiré viniendo todos los días, hasta que me digan que ya no puedo estar aquí, y ojalá me pudieran ayudar, yo se los agradeceré mucho, así sea con 50 centavos o una despensa, para mí valdrá mucho”.

Si desea apoyar a Luis, lo puede localizar en la calle Rafael Buelna y Avenida Álvaro Obregón, a partir de las 9:00 horas, y hasta en la tarde.