Artistas afroamericanos piden a Hollywood no glorificar a la policía

Una carta abierta firmada por más de 300 artistas y ejecutivos afroamericanos pidió a los principales estudios de Hollywood que cesen aquellos proyectos que "glorifican" la violencia y corrupción policial.

Viola Davis, Michael B. Jordan, Janelle Monae, Billy Porter, Issa Rae, Idris Elba y Chadwick Boseman son varias de las celebridades que han firmado la misiva escrita por el actor Kendrick Sampson ("Insecure," "Miss Juneteenth") y Tessa Thompson (“Avengers: Endgame") en colaboración con el movimiento Black Lives Matter.

La carta, distribuida por el diario Variety, se dirige a "los aliados de Hollywood", difundió informador.mx.

"Hollywood tiene un privilegio como industria creativa para imaginar y crear. Tenemos una influencia significativa sobre la cultura y la política. Tenemos la capacidad de usar esa influencia para imaginar y crear un mundo mejor", arranca.

"La forma en que Hollywood y los principales medios de comunicación han contribuido a la criminalización de los negros, la tergiversación del sistema legal y la glorificación de la corrupción y la violencia policial ha tenido graves consecuencias", denuncia.

full letter and list of demands at https://t.co/Bv6IaDJDHz ✊🏾#Hollywood4BlackLives#DefundThePolice https://t.co/HPLukfJhjB